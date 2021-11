Son Ye Jin, Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun,... đều là những mỹ nhân đã chinh chiến nhiều năm trong làng giải trí Hàn. Nhìn visual của các chị đẹp ở những bộ phim lên sóng thời gian gần đây, bạn có tưởng tượng ra được ngày mới chập chững đóng phim, nhan sắc của các chị đẹp này trông ra sao? Cùng lật lại quá khứ để xem họ đã thay đổi thế nào trên màn ảnh.

Son Ye Jin ở bộ phim đầu tay cách đây tròn 20 năm - Lời Cầu Hôn Ngọt Ngào và ở hậu trường phim mới nhất - Thirty Nine. Không hổ danh là tượng đài nhan sắc xứ Hàn, Son Ye Jin không già đi nhiều, chỉ có phong cách là chuyển từ ngọt ngào, dễ thương sang dịu dàng, thanh lịch.

Park Bo Young ở phim đầu tay Secret Campus, đóng cùng Lee Min Ho, và phim mới nhất Doom At Your Service. Không hổ là mỹ nhân không tuổi, sau 15 năm, cô nàng dường như không hề già đi, thậm chí còn lão hóa ngược.

Seo Ye Ji ở phim đầu tay Ngôi Sao Khoai Tây cách đây 8 năm và bộ phim mới nhất - Recalled, cô dường như không hề già đi, chỉ có mặn mà, quyến rũ hơn mà thôi.

Song Hye Kyo ở bộ phim đầu tay cách đây 25 năm mang tên First Love và bộ phim mới nhất Now, We Breaking Up sắp ra mắt. Cô dường như không hề già đi, đã vậy so với Song Hye Kyo hơi mũm mĩm năm nào, nhan sắc cô còn trở nên sắc nét, gương mặt thanh thoát, nhẹ nhàng hơn.

Cả ở phim đầu tay Steal My Heart ra mắt cách đây 23 năm lẫn phim đang lên sóng Jirisan, tạo hình của Jeon Ji Hyun đều khá đơn giản, giúp cô khoe triệt để nhan sắc mộc mạc không góc chết của mình. So với thời debut, nhan sắc Jeon Ji Hyun không lộ nhiều dấu hiệu của thời gian, vẫn trẻ trung, xinh đẹp.

Han Hyo Joo mới là trường hợp khó hiểu nhất. Từ phim đầu tay Nonstop 5 cách đây 17 năm đến Hapiness sắp lên sóng trong tháng 11, nữ diễn viên không thay đổi gì, nhan sắc tuổi 34 mà vẫn y hệt hồi còn đi học.

Nguồn: Tổng hợp