Visa mở rộng chương trình Agentic Ready sang giai đoạn hai với sự tham gia của hơn 50 đối tác trong lĩnh vực thanh toán...

Ngày 19/11, Visa công bố mở rộng chương trình Agentic Ready trên toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ở giai đoạn hai, chương trình tập trung vào năng lực chấp nhận thanh toán, với sự tham gia của các ngân hàng thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cổng thanh toán và một số nhà bán hàng được lựa chọn. Mục tiêu là chuẩn bị hạ tầng để hỗ trợ những giao dịch Visa do các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện.

Chương trình hiện có hơn 50 đơn vị tham gia và dự kiến tiếp tục mở rộng với sự góp mặt của nhiều đối tác khác trong năm 2027.

Trước đó, Visa triển khai giai đoạn đầu của Agentic Ready tại châu Á – Thái Bình Dương vào tháng 4/2026. Giai đoạn này tập trung đánh giá mức độ sẵn sàng của các tổ chức phát hành thẻ trong môi trường được kiểm soát, đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành thực tế và sử dụng thông tin xác thực thanh toán Visa. Kể từ khi ra mắt, chương trình đã thu hút hơn 100 tổ chức phát hành tại 10 thị trường trong khu vực.

Việc mở rộng Agentic Ready diễn ra trong bối cảnh các trợ lý AI đang dần thay đổi cách người tiêu dùng mua sắm trực tuyến. Thay vì chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm và đề xuất sản phẩm, những công cụ này ngày càng có khả năng lựa chọn hàng hóa, tạo giỏ hàng và thực hiện thanh toán thay mặt khách hàng.

Xu hướng trên mở ra cơ hội mới cho thương mại điện tử, nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu về bảo mật và kiểm soát giao dịch. Nhà bán hàng cần có khả năng nhận diện tác nhân AI đáng tin cậy, xác định phạm vi hoạt động được phép và hỗ trợ chúng trong toàn bộ quá trình mua sắm, từ lựa chọn sản phẩm, hoàn tất đơn hàng đến dịch vụ sau bán.

Ông T.R. Ramachandran, Trưởng Bộ phận Sản phẩm và Giải pháp Visa khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho biết thương mại ủy quyền cho AI chỉ có thể phát triển trên quy mô lớn khi các đơn vị chấp nhận thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ có khả năng xử lý giao dịch an toàn, đáng tin cậy, đồng thời bảo đảm quyền kiểm soát trải nghiệm khách hàng.

Theo đại diện Visa, Agentic Ready được xây dựng nhằm giúp các nhà bán hàng và đối tác thanh toán đánh giá, nâng cao mức độ sẵn sàng trước sự xuất hiện của những giao dịch do AI khởi tạo. Qua đó, hệ sinh thái thương mại có thể tiếp cận phương thức mua sắm mới mà vẫn duy trì những tiêu chuẩn về niềm tin và an toàn mà người tiêu dùng kỳ vọng.

Thử nghiệm giao dịch AI trong môi trường thực tế

Trong giai đoạn hai, các đối tác tham gia sẽ phối hợp với Visa đánh giá hệ thống hiện có, thử nghiệm giao dịch Visa do tác nhân AI khởi tạo và xác định những điểm cần cải thiện.

Quá trình này tập trung vào khả năng nhận diện các tác nhân AI đáng tin cậy, hỗ trợ chúng tìm kiếm sản phẩm, hoàn tất thanh toán và tương tác sau mua. Bên cạnh đó, Visa cũng đánh giá các năng lực thanh toán quan trọng như mã hóa thông tin xác thực, xác thực giao dịch và xử lý thanh toán, bảo đảm phù hợp với đặc thù từng thị trường cũng như môi trường kinh doanh của nhà bán hàng.

Danh sách đối tác tham gia có nhiều tên tuổi trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và khu vực như Adyen, Airwallex, Checkout.com, Fiserv, Stripe, Razorpay, Xendit, Maybank, DBS Bank, OCBC và UOB. Tại Việt Nam, Ngân hàng số Cake by VPBank và ALTEKGLOBAL by VNPAY cũng góp mặt trong chương trình.

Song song với đó, Visa hợp tác với 15 đối tác công nghệ và thương mại khác tại châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Atlas Kitchen, Eats365 POS, Juspay, Shoplazza và SHOPLINE. Các đơn vị này sẽ cùng Visa nghiên cứu cách tác nhân AI tìm kiếm sản phẩm, tạo giỏ hàng và kết nối với quy trình đặt hàng, thanh toán trong những môi trường thương mại thực tế.

Tận dụng hạ tầng thanh toán để phát triển thương mại AI

Agentic Ready được phát triển trên nền tảng Visa Intelligent Commerce, danh mục sáng kiến của Visa nhằm hỗ trợ triển khai các trải nghiệm thương mại ủy quyền cho AI một cách an toàn trên quy mô lớn.

Trong khuôn khổ chương trình, Visa Acceptance Platform cung cấp các năng lực xuyên suốt quá trình thanh toán, từ chấp nhận thanh toán đa kênh, quản lý thông tin xác thực đến phòng chống gian lận và giải quyết tranh chấp. Trong khi đó, Intelligent Commerce Connect hỗ trợ kết nối giữa các mạng lưới thanh toán, hệ thống thanh toán, nền tảng thương mại và tác nhân AI.

Thông qua việc mở rộng chương trình, Visa kỳ vọng tạo ra một khuôn khổ thử nghiệm thống nhất, giúp các đối tác tận dụng hạ tầng thanh toán hiện có để thích ứng với phương thức giao dịch mới.

Sự phát triển của thương mại ủy quyền cho AI được dự báo sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể trong hoạt động mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, để AI thực sự có thể thay người tiêu dùng thực hiện giao dịch, yếu tố bảo mật, tính minh bạch và quyền kiểm soát vẫn là những điều kiện then chốt. Đây cũng là những vấn đề mà Visa hướng tới giải quyết thông qua Agentic Ready.