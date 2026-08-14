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Visa hỗ trợ hơn 27.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chuyển đổi số

Nhiếp Phong
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Sau ba năm, dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” đã hỗ trợ hơn 27.000 doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ do phụ nữ làm chủ nâng cao kỹ năng số, tài chính và năng lực kinh doanh.

Hà Nội, ngày 14/8/2026 – Visa phối hợp với Quỹ châu Á (TAF), Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển (CWD) và các tổ chức tài chính vi mô địa phương vừa tổng kết dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” (AMB), chương trình được triển khai trong ba năm nhằm thúc đẩy năng lực kinh doanh và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Theo kết quả dự án, hơn 27.000 doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ trên cả nước đã được hỗ trợ về kinh doanh, tài chính và kỹ năng số. Trong số này, hơn 94% đưa các giải pháp số vào hoạt động hằng ngày, trong khi 75% mở rộng kinh doanh sang các kênh trực tuyến.

Dự án cũng ghi nhận hơn 97% người tham gia đánh giá năng lực kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Khoảng 94% cho biết có thể mở rộng tệp khách hàng và 95% tăng tương tác với khách hàng thông qua các nền tảng số.

Chương trình được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa học trực tuyến, cố vấn và kết nối mạng lưới, qua đó giúp các chủ doanh nghiệp tiếp cận những kỹ năng có thể áp dụng trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Mô hình này đồng thời được thiết kế phù hợp với định hướng chuyển đổi số và tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Một điểm nhấn khác là việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ ngay tại địa phương. Dự án đã đào tạo 480 cố vấn thuộc các tổ chức tài chính vi mô đối tác như TYM, Thanh Hoa MFI và VietED, giúp hoạt động tư vấn kinh doanh tiếp cận gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đào tạo, 100 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn được tiếp cận nguồn vốn ươm mầm thông qua Giải thưởng Phát triển Kinh doanh (Challenge Fund), qua đó tạo thêm nguồn lực cho các ý tưởng đổi mới và mở rộng hoạt động.

Ông Lê Xuân Linh, Giám đốc Cấp cao, Phụ trách Tác động xã hội và Phát triển bền vững của Visa khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho rằng khi nữ chủ doanh nghiệp được trang bị kỹ năng kinh doanh cùng công cụ số và nguồn lực tài chính, tác động tích cực không chỉ giới hạn ở từng doanh nghiệp mà còn lan tỏa tới gia đình và cộng đồng.

Theo Visa, dự án là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam, với sự tham gia của các tổ chức phát triển, tài chính và cơ quan quản lý nhà nước. Song song với AMB, Visa cũng cung cấp nền tảng “Kỹ năng Kinh doanh Thực tiễn” miễn phí, với các nội dung về quản lý tài chính, lập kế hoạch và vận hành doanh nghiệp.

Visa cho biết những chương trình này nằm trong nỗ lực hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đến nay, doanh nghiệp này đã đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của hơn 94.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, trong bối cảnh mức độ chấp nhận thanh toán số tăng 138% trong năm 2025.

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