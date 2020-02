Virus Corona mới tác động đến giá dầu thô

Quyết định phong tỏa một số thành phố để ngăn chặn virus Corona mới, còn gọi là nCoV, lây lan tại Trung Quốc được coi như Tết Nguyên đán “kéo dài” khiến nhiều nhà máy, cơ quan và cửa hàng tiếp tục dừng hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới – trung bình 14 triệu thùng/ngày- sẽ giảm nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ dành cho sản xuất, xe cộ…



Dịch viêm phổi do virus nCoV còn gây ảnh hưởng tới ngành hàng không do nhiều hãng hàng không quyết định tạm dừng khai thác các tuyến bay tới vùng dịch ở Trung Quốc. Do vậy nhu cầu nhiên liệu dành cho các hãng hàng không cũng giảm.

Tờ Bloomberg (Mỹ) cho biết lượng tiêu thụ dầu thô hàng ngày của Trung Quốc đã giảm 20%. Bên cạnh đó, Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc (Sinopec) đã giảm lượng lọc dầu thô 12% - tương đương 600.000 thùng/ngày – mức cắt giảm lớn nhất trong một thập niên.

Nhà phân tích người Mỹ Phil Flynn cho biết mức giảm này đã gây sốc cho ngành công nghiệp năng lượng. Nhu cầu dầu thô giảm là dấu hiệu rõ ràng cho thấy hoạt động kinh doanh giảm tại Trung Quốc và kéo theo rủi ro là tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ chậm lại.

Nhà kinh tế học Zhang Ming tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc cho biết dịch viêm phổi do virus nCoV có thể khiến tăng trưởng kinh tế năm của nước này ở mức dưới 5% trong quý đầu năm 2020.

Đài BBC (Anh) cho biết các nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới dự kiến sẽ cắt giảm lượng khai khác để đẩy giá “vàng đen”. Đại diện các thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự kiến gặp mặt trong tuần này khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi hành động để hỗ trợ giá dầu. Giá dầu mỏ đang xuống mức thấp nhất trong năm sau khi giảm 20% kể từ thời điểm đạt đỉnh trong tháng 1.

Bà Margaret Yang tại công ty CMC Markets (Anh) nhận định sẽ có mức giảm khoảng 500.000 thùng/ngày và "vẫn có khả năng cắt giảm khai thác sâu thêm nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn”.

Kênh CNN (Mỹ) ngày 4/2 cập nhật số liệu cho biết đã có 427 người tử vong và 20.627 ca nhiễm virus Corona chủng mới trên toàn cầu. Tại Trung Quốc, 80% trường hợp tử vong là bệnh nhân trên 60 tuổi và 75% là những người có tiền sử mắc bệnh mãn tính.