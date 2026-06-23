HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Viral nhất lúc này: Hộp quà tặng của Hannah Ohlala được quan tâm đặc biệt

Hân Ly
|

Từ những hộp quà được chia sẻ công khai đến làn sóng bình luận lan rộng trên mạng xã hội, Hannah Ohlala tiếp tục trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận về cách xây dựng mạng lưới ảnh hưởng trong thời đại số.

Sau những tranh luận liên quan đến thương hiệu mỹ phẩm và các nội dung chia sẻ về sản phẩm chăm sóc da, cái tên Hannah Olala tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi một sản phẩm bất ngờ xuất hiện với tần suất dày đặc: Hộp quà của Hannah Olala dành cho các TikToker thân thiết.

Theo đó, nhiều người dùng cho rằng Hannah Olala thường xuyên gửi quà tặng đến những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như một cách để tri ân tình cảm và giữ kết nối với các TikToker, Influencer thân thiết.

Hannah Ohlala là KOC đặc biệt có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng.

Song song với những cuộc tranh luận, nhiều hình ảnh về các hộp quà từng được các nhà sáng tạo nội dung đăng tải trước đây cũng được cộng đồng mạng chia sẻ trở lại. Một số video ghi lại cảnh mở quà, trải nghiệm sản phẩm hoặc bày tỏ sự yêu thích với món quà nhận được đã thu hút lượng tương tác lớn.

Những video tặng quà và chuẩn bị quà của Hannah Olala bất ngờ HOT trở lại

Tuy nhiên, chính điều này cũng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận người dùng đặt câu hỏi liệu việc tặng quà có ảnh hưởng đến quan điểm hay nội dung mà các nhà sáng tạo chia sẻ trên mạng xã hội hay không. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng việc gửi quà là hoạt động phổ biến trong lĩnh vực truyền thông và marketing, được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhằm xây dựng mối quan hệ với đối tác hoặc những người có sức ảnh hưởng.

Đáng chú ý, trước làn sóng bình luận ngày càng gia tăng, một số nhà sáng tạo nội dung đã lựa chọn hạn chế hoặc tắt tính năng bình luận dưới video của mình. Một số khác cũng lên tiếng giải thích rằng việc nhận quà không đồng nghĩa với việc phải đưa ra những đánh giá tích cực hoặc tham gia vào các hoạt động quảng bá có chủ đích.

Từ góc độ truyền thông, việc các thương hiệu gửi sản phẩm trải nghiệm hoặc quà tặng cho KOL, KOC không phải là điều mới. Đây là một phần trong chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu và mở rộng độ phủ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi giá trị quà tặng lớn hoặc tần suất xuất hiện quá nhiều, câu chuyện về tính minh bạch trong các mối quan hệ hợp tác lại trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Trong bối cảnh đó, Hannah Olala tiếp tục là nhân vật nhận được nhiều sự chú ý. Trước đó, nữ doanh nhân đã nhiều lần lên tiếng phản hồi những thắc mắc của cộng đồng mạng liên quan đến sản phẩm và thương hiệu mà cô xây dựng. Những video giải thích về bảng thành phần, công nghệ sản xuất hay các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực skincare đều thu hút lượng lớn người xem và bình luận.

Hóa đơn bữa ăn hơn 50 triệu đồng ở Quảng Ninh gây sốc: Chủ nhà hàng lên tiếng về 12 con tôm hùm
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại