Hóa đơn bữa ăn hơn 50 triệu đồng ở Quảng Ninh gây sốc: Chủ nhà hàng lên tiếng về 12 con tôm hùm

Chủ nhà hàng cho hay nhóm du khách có cử đại diện chọn món và giám sát việc cân hải sản có giá trị cao, trong đó có tôm hùm.

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền bài biết về việc một du khách đăng hóa đơn hơn 50 triệu đồng sau khi sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Thủy Chung, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Nội dung bài viết thắc mắc về giá cả và số lượng hải sản thực tế khi sử dụng tại nhà hàng.

Từ nội dung tờ hóa đơn đăng tải có thể thấy, tổng số tiền đoàn khách phải trả là 50.662.000 đồng. Trong đó, đoàn khách ăn 12kg tôm hùm (giá hơn 2,9 triệu đồng/kg) với số tiền phải trả hơn 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn khách còn ăn 3kg ốc hương (giá 720.000 đồng/kg, thành tiền 2.160.000 đồng), 3kg tôm rảo biển (giá 780.000 đồng/kg, thành tiền 2.340.000 đồng), 7,2kg cá song biển (giá 650.000 đồng/kg, thành tiền 4.680.000 đồng) cùng nhiều món ăn và đồ uống khác.

Những thông tin liên quan tờ hóa đơn với số tiền lớn nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận.

Nội dung tờ hóa đơn gây tranh luận.

Hôm nay (22/6), anh Trần Trọng - chủ nhà hàng Thủy Chung, đã có những chia sẻ cụ thể với báo Lao Động. Theo anh Trọng vào ngày 18/6 vừa qua, một nhóm du khách hơn 50 người đặt ăn tại nhà hàng Thủy Chung. Nhóm du khách có cử đại diện chọn món và giám sát việc cân hải sản có giá trị cao, trong đó có tôm hùm.

Anh Trọng cho hay mỗi con tôm hùm nặng khoảng 1kg nên 12 con tôm có tổng cân nặng là 12kg và đây đều là loại được nhà hàng tuyển chọn mua về. Với giá được niêm yết là 2.950.000 đồng/1kg thì 12kg có tổng giá là 35,4 triệu đồng, chiếm phần lớn số tiền của hóa đơn.

Trước đó, ngay sau khi nắm bắt thông tin lan truyền trên mạng xã hội, UBND phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Thông tin trên VietNamNet, ngay trong sáng 19/6, lực lượng chức năng đã làm việc trực tiếp với cơ sở kinh doanh, kiểm tra việc niêm yết giá, hoạt động của cân điện tử và trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát.

Kết quả kiểm tra cho thấy nhà hàng Thủy Chung niêm yết giá đầy đủ, công khai. Hệ thống cân điện tử sử dụng tại cơ sở hoạt động chính xác theo quy định. Hình ảnh camera ghi nhận đoàn khách trực tiếp lựa chọn các món ăn, xác nhận số lượng và trọng lượng hàng hóa sau khi cân, trong đó có các loại hải sản giá trị cao như tôm hùm.

Đoàn kiểm tra cũng đã liên hệ với người đăng tải thông tin để đối chiếu, làm rõ các nội dung phản ánh. Sau quá trình trao đổi và xác minh, khách hàng xác nhận một số thông tin đăng tải chưa chính xác và đã chủ động gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội.