Viral lại khoảnh khắc thiếu gia Đồng Tháp khóc, dặn Huyền 204 một điều

Thông tin Huyền 204 ly hôn chồng thiếu gia Duy Nhỏ vẫn đang tiếp tục nhận về nhiều sự quan tâm trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Tối qua (22/1), trên trang Facebook cá nhân, Huyền 204 có thông báo dài, cho biết cả hai đã ly thân và đang trong quá trình ly hôn, lý do là không còn cùng quan điểm sống, không còn phù hợp để đi cùng nhau trong hôn nhân.

Cả hai đã ly thân, đang trong quá trình ly hôn,

Các cụm từ tìm kiếm liên quan đến cặp đôi này cũng như chuyện tình của cả hai thu hút lượng tương tác lớn. Cùng lúc này clip thiếu gia Tháp bật khóc, nói lời yêu trong hôn lễ với hot girl Huyền 204 khi cô vừa tròn 18 tuổi bất ngờ viral trở lại.

Tại đây, Duy Nhỏ rưng rưng chia sẻ: "Cảm ơn vợ đã bên cạnh chồng suốt thời gian qua. Cũng có rất nhiều khó khăn, cảm ơn vợ đã luôn chịu đựng chồng. Chồng ít nói mấy lời sến súa lắm nên là thôi để hành động thay lời nói nha vợ nha. Ráng mà chịu đựng, từ đây đến cuối đời còn dài lắm nha vợ ơi.

Chồng yêu vợ rất nhiều".

Viral trở lại clip Duy Nhỏ rưng rưng khi bày tỏ tình cảm với vợ tại đám cưới vào năm 2022. Nguồn: Lê Thị Khánh Huyền.

Thời điểm này, đám cưới của cặp đôi được tổ chức chỉ sau mấy ngày khi Huyền 204 tròn 18 tuổi (vào năm 2022). Còn lúc này, Duy Nhỏ 24 tuổi. Đám cưới được tổ chức tại tư gia của chú rể, đầu tư hoành tráng. Tại đây, cặp đôi cũng lần đầu tiết lộ chuyện yêu đương, cho biết hẹn hò được khoảng hơn 1 năm trước thì quyết định tiến đến hôn nhân.

1 năm sau - vào năm 2023, Huyền 204 có đăng tải clip phóng sự cưới, hot girl SN 2004 hạnh phúc nói: "Bụt (biệt danh của chồng Khánh Huyền - PV) nói với em rằng tính cách của em 'sáng nắng chiều mưa, đêm giông bão', giận dỗi vô cớ. Em chán quá là em giận, vậy mà chồng lúc nào cũng là người xoa dịu đi cảm xúc đấy của em".

Ngoài ra, Khánh Huyền cũng thừa nhận bản thân từng làm ông xã buồn và suy nghĩ nhiều, thậm chí khiến anh phải khóc. Tuy nhiên, cô vẫn luôn mong "nửa kia" nhẹ nhàng hơn với mình. "Em mong chồng xem vợ như đứa trẻ con thôi, vì vợ chưa lớn mà", Huyền 2k4 rưng rưng nước mắt bộc bạch.

Ảnh chụp màn hình.

Sau khi nên duyên vợ chồng, cả hai cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống lên mạng xã hội. Huyền 204 vẫn tiếp tục công việc như một nhà sáng tạo nội dung, chuyên chia sẻ về lifestyle và làm đẹp. Còn Duy Nhỏ thì vẫn thỉnh thoảng update hình ảnh công việc, gia đình.

Vào cuối năm 2024, cô công khai hình ảnh bé gái đầu lòng. Cô cũng trở thành hot mom nhận thiện cảm khi chia sẻ nhiều clip với bé Sam.

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho chuyện tình của cặp đôi. Ảnh: FBNV.

Khoảng 1 năm trở lại đây, Huyền 204 nhuộm da thay đổi phong cách hướng tới vẻ gợi cảm, quyến rũ hơn. Cô có 7,3 triệu người theo dõi trên TikTok, 2,6 triệu follow trên Instagram. Khánh Huyền thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh trước khi "đường ai nấy đi" với chồng thiếu gia.

Hiện tại, cô đã dọn ra ở riêng, chăm sóc con gái nhỏ và vẫn tiếp tục hoạt động sôi nổi trên MXH, dự sự kiện.

Trong bài đăng thông báo chuyện ly hôn của mình, Huyền 204 cho biết quyết định này đến từ cả hai phía sau rất nhiều trao đổi, suy nghĩ và sự tôn trọng dành cho nhau.

"Lý do đơn giản chỉ là tụi mình không còn cùng quan điểm sống, không còn phù hợp để đi tiếp trên con đường hôn nhân, hoàn toàn không có người thứ ba trong câu chuyện này. Sau khi đã ly thân, anh Duy có nhắn tin và nói chuyện với một người con gái khác và điều đó hoàn toàn không có gì sai vì đó là thời điểm cả hai đã không còn ràng buộc trong mối quan hệ vợ chồng nữa. Vì vậy, Huyền mong mọi người nhìn nhận câu chuyện này một cách văn minh và nhẹ nhàng hơn, anh Duy không phải là người sai và cô gái đó cũng không phải là người sai", Huyền 204 chia sẻ.