Nhận xe tập đi cho con 1 tuổi, người phụ nữ bị mất 1,3 tỷ đồng: Cẩn trọng với cuộc điện thoại này

Theo báo Công Luạn thông tin, theo đơn trình báo, cuối tháng 12/2025, một người phụ nữ (ở Đô Lượng, Nghệ An) nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên của một hãng sữa quen thuộc mà gia đình thường mua cho con nhỏ gần 1 tuổi.

Người gọi thông báo chị trúng thưởng chương trình khuyến mãi với phần quà là xe chòi chân và xe tập đi cho trẻ. Đây đều là những món đồ chị đang có nhu cầu mua cho con, nên chị không mảy may nghi ngờ.

Sau đó, chị được yêu cầu kết bạn với một tài khoản Facebook và truy cập vào đường link để hoàn tất thủ tục nhận quà. Tuy nhiên, thay vì được gửi quà ngay, chị được hướng dẫn tham gia các “nhiệm vụ đơn giản” trên mạng xã hội như theo dõi tài khoản TikTok, thả tim video và chụp ảnh gửi lại. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành, chị đều nhận được một khoản tiền nhỏ chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng, khiến chị tin rằng đây là hoạt động thật.

Người phụ nữ tham gia "nhiệm vụ đơn giản" để nhận tiền mà không hay mình đang sập bẫy lừa đảo. (Ảnh minh họa)

Khi đã tạo được sự tin tưởng, những người trong nhóm tiếp tục giới thiệu chị tham gia “nhiệm vụ chốt đơn” trên một ứng dụng mua sắm được thiết kế giống các sàn thương mại điện tử. Theo hướng dẫn, chị phải nộp tiền vào hệ thống để mua sản phẩm, sau đó sẽ được hoàn lại tiền gốc kèm lãi suất từ 20–25%.

Ban đầu, chị chỉ nộp những khoản tiền nhỏ và đều thấy tiền gốc, tiền lãi hiển thị trong tài khoản, thậm chí có thể rút về thành công. Điều này khiến chị tin rằng đây là kênh kiếm tiền an toàn. Tuy nhiên, đến nhiệm vụ thứ tư, hệ thống thông báo chị phải nộp 200 triệu đồng mới đủ điều kiện rút toàn bộ số tiền đã tích lũy.

Sau khi nộp tiền, tài khoản bất ngờ bị báo lỗi và khóa tạm thời. Người tự xưng là “trưởng nhóm” giải thích rằng chị thao tác sai, yêu cầu nộp thêm 500 triệu đồng để “kích hoạt lại hệ thống” và hứa hẹn sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tin lời, chị vay mượn khắp nơi để chuyển thêm tiền. Tuy nhiên, sau đó chị tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm tiền với lý do nếu không hoàn tất sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Chỉ đến khi tổng số tiền đã chuyển lên hơn 1,3 tỷ đồng mà vẫn không thể rút được bất kỳ khoản nào, người phụ nữ này mới nhận ra mình đã bị lừa và đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Cảnh báo chiêu thức lừa đảo “trúng thưởng, làm nhiệm vụ, chốt đơn”

Vụ việc trên là minh chứng điển hình cho chiêu thức lừa đảo đang nở rộ trên mạng xã hội hiện nay. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý ham quà tặng, muốn kiếm thêm thu nhập, đặc biệt là phụ nữ có con nhỏ hoặc người nội trợ.

Kịch bản chung là thông báo trúng thưởng, yêu cầu truy cập link lạ, sau đó trả tiền thật ở giai đoạn đầu để tạo niềm tin. Khi nạn nhân đã “dính bẫy”, các đối tượng sẽ dẫn dắt sang hình thức nộp tiền làm nhiệm vụ với lời hứa lãi suất cao, rồi liên tục viện lý do lỗi hệ thống, kích hoạt tài khoản, sai thao tác để buộc nạn nhân chuyển thêm tiền.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác với mọi thông báo trúng thưởng không rõ nguồn gốc, lời mời kiếm tiền dễ dàng trên mạng, cũng như các yêu cầu chuyển tiền để được rút tiền về. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần dừng ngay giao dịch và báo cho cơ quan chức năng để tránh thiệt hại đáng tiếc.