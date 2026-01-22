Camare vụ xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong: Nguyên nhân ban đầu

Vụ tai nạn được nhắc tới xảy ra vào khoảng 6h48' sáng nay (22/1). Thời điểm này, một chiếc xe ô tô tải chạy qua phường Phong Quảng (TP.Huế), tới gần trường THPT Tố Hữu thì tông vào một xe đạp điện đang sang đường. Sau đó, ô tô tải đâm tiếp vào hai xe đạp điện và dừng lại bên lề đường

Thông tin trên VnExpress, ông Hoàng Văn Bình, Chủ tịch phường Phong Quảng, cho biết một học sinh và một phụ nữ ở địa phương tử vong tại chỗ. Một số người bị thương, đã được đưa tới bệnh viện.

Tại hiện trường, các nạn nhân nằm sát lề đường, có người mắc kẹt ở đầu ôtô. Xe tải dừng ở thảm cỏ lề đường, đầu xây xát do ma sát với phương tiện. Các xe đạp vỡ nát, nằm ở thảm cỏ và lề đường. Mảnh vỡ của xe, cặp sách, rau xanh của người đi chợ... văng khắp đoạn đường dài khoảng 30 m.

Toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn đã được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại.

Thông tin trên báo Lao Động, lãnh đạo Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP.Huế) cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ va chạm giữa hai phương tiện chưa rõ người điều khiển. Hai phương tiện này đang lưu thông trên quốc lộ 49B thì xảy ra va chạm, khiến xe bị đổ, một người ngã ra khu vực gần giữa lòng đường.

Đúng thời điểm đó, anh Trần Văn Q. (trú đường Nguyễn Văn Thoại, phường Phú Xuân, TP.Huế) điều khiển ô tô tải lưu thông theo hướng ngược lại. Do tình huống bất ngờ, tài xế xe tải xử lý không kịp, dẫn đến việc tông liên tiếp vào ít nhất 4 phương tiện, chủ yếu là xe máy và xe đạp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đội CSGT số 1 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Phong Quảng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Hiện, nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.