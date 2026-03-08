Viral clip Nam Em casting phim: Diễn xuất ra sao mà người khen xúc động, người chê “quá đáng sợ”?

Mới đây, buổi casting cho dự án điện ảnh Đường Về của do ca nhạc sĩ Quách Bem sản xuất đã nhanh chóng gây chú ý. Buổi thử vai quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như Quách Ngọc Tuyên, Nam Em, Nam Anh, Khả Ngân, Lê Bống, Anh Tú Wilson, Hoàng Phi hay Trương Mỹ Nhân… Trong số đó, màn casting của Nam Em bất ngờ viral và tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Nam Em casting phim Đường Về. Nguồn: Viet Daily Life

Vào vai cô con gái cãi nhau với mẹ đang đến đoạn cao trào, Nam Em được đánh giá cao về sự nhập tâm, nức nở khi đọc thoại. Người đẹp có sự linh hoạt trong biểu cảm, từ ánh mắt thất thần đến những khoảnh khắc bật khóc như thể đang trút hết cảm xúc của nhân vật. Dù chưa biết tạo hình chính thức nhưng dáng ngườ mảnh khảnh, gương mặt gầy đi trông thấy của Nam Em cũng góp phần giúp cô bộc lộ nỗi niềm chân thực của nhân vật.

Chính vì vậy, ngay khi đoạn video casting đưọc lan truyền lên MXH, dân tình lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến. Không ít người bày tỏ sự xúc động trước cách Nam Em thể hiện cảm xúc, cho rằng phần diễn của cô khá chân thật, thậm chí khiến người xem "rơi nước mắt" vì cảm giác đau đớn và bất lực được truyền tải khá rõ.

Phía dưới clip, dân tình để lại bình luận: " Ê...tôi khóc nha! Đời tư sao tôi không quan tâm nhưng bả diễn đúng cảm xúc nha", "Tôi rất thích lối diễn xuất của Nam Em, rất thật", "Em nhập vai chân thật như chính cuộc đời em đầy sóng gió bão giông. Cố gắng nhé Nam Em", "Nam Em diễn đạt ghê. Mới đầu tôi tưởng thật, ai ngờ casting phim", "Nam Em diễn rất sâu, y như tâm trạng của mình", "Diễn xuất của chị đỉnh,chỉ cần đúng vai",... Nhiều khán giả cũng cho rằng sau nhiều biến cố cá nhân, Nam Em có thể đang dồn toàn bộ tâm trạng của mình vào vai diễn và mong cô được trao thêm cơ hội để chứng minh khả năng diễn xuất.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, đoạn clip cũng vấp phải không ít phản ứng tiêu cực. Một số cư dân mạng nhận xét phần biểu cảm của Nam Em khiến họ cảm thấy hơi "đáng sợ", đặc biệt là ánh mắt và gương mặt quá gầy khi lên hình. "Tiếc con mắt quá trời ơi. Con mắt ngày xưa đẹp dữ lắm luôn", "Ánh mắt chưa linh hoạt nhỉ. Đơ quá", "Mắt bả vô hồn rồi", "Đôi mắt chính là rào cản của Nam Em. Khó có thể để người xem cảm nhận được bởi đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn", "Gầy quá mà đôi mắt còn sợ nữa" ... là một vài ý kiến trái chiều cho màn casting này.

Những tranh luận này càng thu hút sự chú ý bởi thời gian qua, Nam Em cũng nhiều lần khiến công chúng lo lắng khi xuất hiện với ngoại hình gầy gò và những biểu hiện tâm lý được cho là thiếu ổn định trên mạng xã hội. Dù vậy, cô vẫn tham gia những buổi casting để tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực nghệ thuật mà mình theo đuổi.

