Viral bản nhạc nghe "rất Tết" nhưng điểm danh đủ 23 tuyển thủ U23 Việt Nam, nghe một lần đã thuộc tên cả đội hình!

Nhạc chế điểm danh 23 cầu thủ U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026 (Video: Junbeka)

Những ngày cận Tết, lướt mạng xã hội không khó để bắt gặp những bản nhạc chế vừa vui tai vừa "dính" khó thoát. Mới đây, netizen lại được phen cười ngất khi một phiên bản chế của ca khúc "Ngày xuân long phụng sum vầy" bất ngờ lan truyền với tốc độ chóng mặt - không chỉ vì giai điệu đậm không khí xuân, mà còn bởi nội dung quá sức sáng tạo và liên quan trực tiếp đến ĐT U23 Việt Nam - những người đang "làm mưa làm gió" ở VCK U23 châu Á 2026, nức lòng người hâm mộ và gây hiệu ứng cực lớn trên MXH.

Trên nền nhạc quen thuộc, rộn ràng không khí Tết, lời bài hát được "biên soạn" lại hoàn toàn bằng… tên của 23 tuyển thủ U23 Việt Nam. Từng cái tên được sắp xếp khéo léo, gieo vần nghe vừa xuôi tai vừa hài hước, khiến người nghe chỉ cần bật bài lên vài lần là có thể thuộc lòng danh sách đội hình lúc nào không hay.

"Đình Bắc, Thái Sơn, Lê Phát, Văn Khang

Nguyễn Thanh Nhàn, cùng Trung Kiên, Hiểu Minh

Quốc Cường và Ngọc Mỹ thêm Quốc Việt

Cùng Xuân Bắc, Văn Thuận, Võ Anh Quân"...

U23 Việt Nam được netizen yêu mến nhờ hành trình rực rỡ ở VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Dân mạng không khỏi thích thú, thi nhau chia sẻ với những bình luận kiểu: "Nghe xong là khỏi cần nhìn danh sách triệu tập", "Vừa bật nhạc vừa đọc tên cầu thủ mà thấy Tết ghê", hay "Đúng kiểu vừa giải trí vừa học bài". Nhiều người còn đùa rằng đây chính là "giáo trình học thuộc tên U23 Việt Nam" dễ nhớ nhất từ trước đến nay.

Giữa không khí Tết đang đến rất gần và sức nóng của U23 Việt Nam, bản nhạc chế này chẳng khác nào một món quà tinh thần đúng chuẩn "2 trong 1": vừa mang hương vị xuân, vừa tiếp thêm không khí cổ vũ cho các chàng trai áo đỏ. Nghe một lần thấy vui, nghe nhiều lần thì… thuộc tên cầu thủ lúc nào chẳng biết!

Vào 22h30 đêm nay 20/1, ĐT U23 Việt Nam sẽ gặp ĐT U23 Trung Quốc trong trận bán kết U23 châu Á 2026.