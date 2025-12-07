VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm đường sắt tốc độ cao 5,3 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh, thành

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn gửi các bộ, ngành liên quan đề nghị cho ý kiến về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingropup) đề xuất, theo báo Quảng . Đáng chú ý, hồ sơ đề xuất có sự tham gia thu xếp tài chính của Techcombank trị giá 4,66 tỷ USD.

Quy mô dự án gồm xây dựng tuyến đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, dài 120km, tốc độ thiết kế 350km/h, bố trí 4 ga chính và 1 ga tiềm năng tại TP Hải Phòng.

Theo tính toán của TEDI - đơn vị tư vấn lập báo cáo tiền khả thi, tổng vốn đầu tư dự kiến vào khoảng 133.551 tỷ đồng (hơn 5 tỷ USD). Trong đó, 20.033 tỷ đồng là vốn góp của nhà đầu tư; 113.518 tỷ đồng là vốn huy động.

Theo phân tích của TEDI, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được đầu tư, đi vào hoạt động sẽ chia sẻ lưu lượng với cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long; cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái; quốc lộ 5 và quốc lộ 18.

Tuyến đường sắt còn kết nối trực tiếp các cảng hàng không trọng điểm phía Bắc, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) và Nội Bài (Hà Nội).

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tuyến đường sắt có 2 ga chính, đó là ga Yên Tử (ga trung gian) tại phường Hoàng Quế và ga Hạ Long Xanh (ga cuối) tại phường Tuần Châu. Điều này sẽ mở ra mạng lưới vận chuyển liên phương thức thuận tiện cho hành khách đi du lịch, công tác và quá cảnh quốc tế.

Ông Đoàn Văn Thắng, Giám đốc Điều hành dự án của TEDI, khẳng định: Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sẽ là tuyến xương sống mới, kết nối thủ đô với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn, không chỉ bổ sung năng lực vận tải mà còn tạo sự lan tỏa phát triển vùng.

Trong giai đoạn xây dựng, dự án dự kiến tạo ra khoảng 2.500 việc làm lâu dài khi đi vào khai thác. Đây cũng là "bước tập dượt" để doanh nghiệp trong nước tiếp nhận công nghệ đường sắt tốc độ cao, tích lũy kinh nghiệm trước khi triển khai tuyến Bắc - Nam.

Cũng theo ông Đoàn Văn Thắng, Giám đốc Điều hành dự án của TEDI, nếu triển khai sớm, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sẽ giúp Việt Nam chủ động hơn trong chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực đường sắt hiện đại.

Theo đề xuất trước đó của VinSpeed, dự án có tổng mức đầu tư gần 153.000 tỷ đồng, tương đương gần 5,3 tỷ USD. Doanh nghiệp dự kiến được phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý IV/2025, sau đó thi công trong 24 tháng (từ quý IV/2025 đến quý IV/2027), chạy thử vào cuối năm 2027 và vận hành thương mại từ quý I/2028. Giai đoạn 2028 – 2035, VinSpeed dự kiến khai thác 4 đoàn tàu với 16 toa, sau đó nâng lên 8 đoàn (32 toa) trong giai đoạn 2035 – 2050. Các đoàn tàu sẽ hoạt động 18 giờ mỗi ngày, từ 5h đến 23h, với tần suất ban đầu 60 phút/chuyến, rút ngắn xuống 30 phút/chuyến từ năm 2030. Tuyến đường sắt có chiều dài khoảng 120km, đi qua địa phận 22 xã, phường thuộc 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến có khổ ray tiêu chuẩn 1.435mm, được điện khí hóa, với tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, trong đó đoạn qua Hà Nội giới hạn 120 km/h. Điểm đầu tuyến đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), sau đó đi qua ga Gia Bình (Bắc Ninh), ga Yên Tử (Quảng Ninh) và kết thúc tại ga Hạ Long nằm trong khu công viên rừng, phường Tuần Châu.



