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Vinmec vừa lập "hat-trick" Xuất sắc toàn cầu trong một lĩnh vực

Ngọc Minh
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Đây là lần thứ ba, một trung tâm của Vinmec nhận chứng nhận Xuất sắc toàn cầu trong lĩnh vực Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng.

Ngày 4/6, Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec Times City được trao chứng nhận AirwaysCARE Center of Excellence (Trung tâm Xuất sắc trong điều trị hen phế quản và dị ứng đường thở). Đây là "hat-trick" của Trung tâm khi lần thứ 3 liên tiếp được nhận chứng nhận Xuất sắc toàn cầu.

AirwaysCARE là chương trình chứng nhận do Global Allergy & Asthma Excellence Network (GA²LEN) phát triển, dành cho các cơ sở điều trị chuyên sâu về hen phế quản và các bệnh dị ứng đường hô hấp.

Theo tiêu chí của chương trình, các đơn vị tham gia phải đáp ứng nhiều yêu cầu về chuyên môn, bao gồm quy trình chẩn đoán và điều trị, quản lý người bệnh, hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và thực hành lâm sàng.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đây là chứng nhận quốc tế thứ ba mà trung tâm này nhận được trong lĩnh vực dị ứng - miễn dịch trong ba năm gần đây. Trước đó, đơn vị đã được công nhận ADCARE Center of Excellence về điều trị viêm da cơ địa vào năm 2023 và UCARE Center of Excellence về điều trị mày đay, phù mạch vào năm 2024.

Theo các chuyên gia, các chương trình chứng nhận quốc tế trong lĩnh vực dị ứng - miễn dịch được xây dựng nhằm thúc đẩy việc áp dụng các hướng dẫn điều trị dựa trên bằng chứng, tăng cường quản lý bệnh mạn tính và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm da cơ địa và mày đay mạn tính là những bệnh lý phổ biến, có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia. Các bệnh này thường kéo dài, dễ tái phát và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống nếu không được theo dõi, điều trị phù hợp.

Trong bối cảnh số lượng người mắc các bệnh dị ứng ngày càng tăng, việc các cơ sở y tế trong nước tham gia các mạng lưới chuyên môn quốc tế được xem là một trong những giải pháp giúp cập nhật các khuyến cáo điều trị mới, tăng cường nghiên cứu và nâng cao chất lượng quản lý người bệnh.

Trước đó, tháng 4/2025, trung tâm này cũng được Tổ chức Dị ứng Thế giới (WAO) công nhận là Center of Excellence trong lĩnh vực Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng.

Các chuyên gia nhận định, ý nghĩa lớn nhất của những chương trình đánh giá và công nhận quốc tế không nằm ở danh hiệu mà ở việc thúc đẩy các cơ sở y tế duy trì hệ thống quản lý chất lượng, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị theo thông lệ quốc tế.

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Tags

bệnh viện

chứng chỉ quốc tế

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