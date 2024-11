Vinhomes mua được ít cổ phiếu quỹ nhất kể từ khi bắt đầu thương vụ lịch sử của chứng khoán Việt Nam

VHM: Giá hiện tại Thay đổi Xem hồ sơ doanh nghiệp Xem hồ sơ doanh nghiệp

Theo cập nhật trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), đến hết ngày 8/11, Vinhomes (VHM) đã mua lại tổng cộng 113,5 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 30,68% tổng số lượng đăng ký. Tính riêng trong ngày 8/11, Vinhomes chỉ mua thêm được hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ, thấp nhất kể từ khi bắt đầu thương vụ lịch sử của chứng khoán Việt Nam.



Theo kế hoạch, Vinhomes sẽ mua tối đa 370 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 8,5% tổng lượng cổ phiếu lưu hành. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận từ ngày 23/10 đến 21/11/2024. Theo quy định, mỗi ngày Vinhomes sẽ đặt mua tối thiểu 11,1 triệu cổ phiếu và tối đa 37 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian diễn ra giao dịch.

Ước tính sau 13 phiên giao dịch, Vinhomes đã chi gần 5.000 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ. Công ty còn 9 phiên để mua tối đa 256,5 triệu cổ phiếu nữa (bình quân mỗi phiên 28,5 triệu cổ phiếu) qua đó hoàn thành kế hoạch đề ra. Nếu thực hiện thành công, Vinhomes sẽ giảm vốn điều lệ từ 43.543 tỷ đồng về còn 39.843 tỷ đồng.

Mục đích mua lại Vinhomes đưa ra là do thị giá cổ phiếu VHM đang ở mức thấp hơn so với giá trị thực của công ty nên việc mua lại cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của công ty và cổ đông. Công ty khẳng định rằng kế hoạch mua lại cổ phiếu sẽ được tài trợ bằng lượng tiền mặt có sẵn và dòng tiền hoạt động, nhờ vào doanh thu từ việc bán một số dự án. Do đó, việc mua cổ phiếu quỹ sẽ chỉ có tác động hạn chế đến các chỉ tiêu về thanh khoản và nợ vay của công ty.

Tính đến cuối quý 3/2024, Vinhomes ghi nhận quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 524.684 tỷ đồng và 215.966 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 18,3% so với thời điểm cuối năm 2023 Trong đó, khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có giá trị 22.055 tỷ đồng (~1 tỷ USD).

Về kết quả kinh doanh quý 3/2024, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần đạt 33.323 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8.980 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 69.910 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 20.600 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VHM đang dừng ở mức 40.000 đồng/cp, giảm 17% so với thời điểm bắt đầu mua cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, mức thị giá này vẫn cao hơn khoảng 16% so với đáy lịch sử xác nhận hồi đầu tháng 8 (cùng thời điểm hé lộ kế hoạch mua cổ phiếu quỹ). Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 174.000 tỷ đồng, xếp thứ 5 trong danh sách các công ty niêm yết giá trị nhất Việt Nam.

Trong một diễn biến khác, Vinhomes mới đây đã thành lập thêm hai công ty con mới trên cơ sở tách ra CTCP Đầu tư Khu Công Nghiệp Vinhomes. Trong đó, KCN Vinhomes sẽ có vốn điều lệ 340 tỷ đồng do Vinhomes nắm giữ 51% vốn.

Hai công ty mới thành lập thêm là KCN Vinhomes Hải Phòng và KCN Vinhomes Vũng Áng có vốn điều lệ lần lượt là 15.160 tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng. Vinhomes cũng sẽ nắm 51% vốn của hai doanh nghiệp mới thành lập trên.