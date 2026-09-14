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Vinhomes lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án quy hoạch Tổ hợp ga Ngọc Hồi quy mô 260 ha

Lê Chi
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UBND xã Ngọc Hồi, Hà Nội vừa công khai hồ sơ và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp ga Ngọc Hồi.

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Tấm biển giới thiệu dự án Tổ hợp ga Ngọc Hồi

Theo thông báo của UBND xã Ngọc Hồi, việc lấy ý kiến được thực hiện trên cơ sở Văn bản số 725.1/2026/CV-PTDA-VHM ngày 3/9/2026 của Công ty Cổ phần Vinhomes về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp ga Ngọc Hồi thành phố Hà Nội.

Hồ sơ quy hoạch được công khai tại trụ sở UBND xã Ngọc Hồi, trụ sở nhà văn hóa các thôn chịu ảnh hưởng của đồ án, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã Ngọc Hồi và thông báo trên Đài phát thanh của xã.

Thời gian lấy ý kiến kéo dài ít nhất 20 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo. Người dân và các tổ chức, cá nhân liên quan có thể tham gia góp ý thông qua phiếu khảo sát tại các vị trí niêm yết.

Sau thời gian công khai, UBND xã Ngọc Hồi sẽ tổng hợp các nội dung góp ý để gửi chủ đầu tư và các cơ quan chức năng, phục vụ việc triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Dự án Tổ hợp ga Ngọc Hồi được định hướng phát triển thành tổ hợp giao thông đường sắt phức hợp với quy mô khoảng 260 ha.

Hà Nội đã thống nhất chủ trương đối với đề xuất tài trợ lập quy hoạch Tổ hợp ga Ngọc Hồi của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP.

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Theo định hướng, khu vực này sẽ là điểm đầu của tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội - TP.HCM, đồng thời tích hợp ga lập tàu đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, depot đường sắt đô thị và depot của đường sắt tốc độ cao.

Tổ hợp ga Ngọc Hồi được xác định là một trong những mắt xích quan trọng trong quá trình tổ chức lại mạng lưới đường sắt của Thủ đô, nâng cao khả năng kết nối và trung chuyển giữa đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và các phương thức vận tải khác.

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