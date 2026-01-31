Vinhomes lãi kỷ lục 1,6 tỷ USD, doanh thu 7 tỷ USD và "núi tiền" 7,1 tỷ USD chưa ghi nhận

Countdown tại Ocean City- Vinhomes

Kết thúc năm tài chính 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt 154.102 tỷ đồng (khoảng 5,9 tỷ USD), tăng 51% so với năm 2024.

﻿Nếu tính cả doanh thu từ các hoạt động cốt lõi và các hợp đồng hợp tác kinh doanh (doanh thu quy đổi), con số này đạt 183.923 tỷ đồng (tương đương 7,05 tỷ USD), tăng 30% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 42.111 tỷ đồng (1,61 tỷ USD), tăng 20% so với năm trước đó và vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Đà tăng trưởng của Vinhomes trong năm qua được thúc đẩy mạnh mẽ bởi hoạt động bán hàng tại các dự án đại đô thị. Tổng doanh số bán hàng trong năm 2025 đạt 205.252 tỷ đồng, tăng trưởng 98% so với năm 2024.

Kết quả này đến từ việc ra mắt đồng loạt 5 dự án mới tại các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Tây Ninh.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Vinhomes, doanh số chưa ghi nhận (backlog) tính đến cuối năm 2025 đạt 186.426 tỷ đồng (tương đương 7,14 tỷ USD), tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2024, phần lớn đến từ các hợp đồng đã ký tại siêu dự án Vinhomes Green Paradise và Ocean Park 2-3.

Trong cơ cấu doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản, dự án Vinhomes Green Paradise đóng góp lớn nhất với 58,3 nghìn tỷ đồng, tiếp theo là Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 với lần lượt 24 nghìn tỷ và 18,2 nghìn tỷ đồng.

Riêng trong quý IV/2025, doanh thu thuần đạt 103.010 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 26.798 tỷ đồng, tăng lần lượt 218% và 85% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, quy mô tổng tài sản của Vinhomes đạt 786.376 tỷ đồng, tăng 39,4% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 247.906 tỷ đồng.

Nợ vay và nợ thuê tài chính ở mức 146.256 tỷ đồng , trong đó kênh trái phiếu chiếm 61% và nợ vay ngân hàng chiếm 38%.

Dù dư nợ tăng theo quy mô tài sản, các chỉ số đòn bẩy vẫn được kiểm soát an toàn với nợ thuần trên vốn chủ sở hữu đạt 37,9%. Doanh nghiệp hiện duy trì lượng tiền mặt và tương đương tiền 49.949 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD), đi kèm hệ số thanh toán lãi vay ở mức 6,4 lần.

Đặc biệt, chi phí vay bình quân (average cost of debt) được duy trì ở mức 10,1% với 85% dư nợ áp dụng lãi suất cố định.

Song song với hoạt động phát triển dự án, các đại đô thị Vinhomes tiếp tục là trung tâm cộng đồng và điểm đến giải trí – văn hóa hàng đầu cả nước. Tại Ocean City (phía Đông Hà Nội), Vinhomes đã đón 100.000 khán giả tham dự G-DRAGON 2025 World Tour, cùng chuỗi sự kiện chào đón năm mới quy mô lớn như Upbeat Ocean Countdown 2026.

Tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), các sự kiện nổi bật như Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc K-Food Fair và “Light Up The Dream” Music Night đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách, góp phần định hình các khu đô thị Vinhomes như biểu tượng phong cách sống hiện đại và gắn kết cộng đồng bền vững.﻿