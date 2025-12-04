Vinhomes Green Paradise: Xu hướng dịch chuyển vốn vào bất động sản xanh 2026

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ trở thành một biến số đáng chú ý của thị trường cuối năm 2025.

Nhu cầu second-home tăng trở lại khi hạ tầng Cần Giờ mở nút thắt

Báo cáo quý I/2025 của một tổ chức tư vấn BĐS quốc tế cho thấy phân khúc đô thị – nghỉ dưỡng ven biển ghi nhận mức tăng trưởng giao dịch 18% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khu vực phía Nam, Cần Giờ bắt đầu xuất hiện trong nhóm thị trường "được quan tâm trở lại", nhờ tiến độ các dự án hạ tầng then chốt như cầu Cần Giờ và trục kết nối từ trung tâm TP.HCM được cập nhật tích cực.

Các chuyên gia cho rằng sự chuyển hướng dòng tiền không chỉ xuất phát từ yếu tố hạ tầng. Một phần lớn nhà đầu tư có xu hướng phân bổ tài sản vào các dự án có tính "phòng thủ" tốt, gắn với biển, sinh thái và quy hoạch bền vững. Trong đà dịch chuyển đó, các dự án ven biển gần trung tâm kinh tế lớn – như Vinhomes Cần Giờ – đang được đặt vào nhóm theo dõi dài hạn.

ESG trở thành yêu cầu bắt buộc tại các đô thị mới

Một xu hướng quan trọng định hình thị trường năm 2025 là tiêu chuẩn ESG. Theo thống kê của MSCI, 68% nhà đầu tư tổ chức tại châu Á đánh giá cao các dự án có hệ sinh thái xanh – bền vững và quy hoạch vận hành tiết kiệm năng lượng. Mô hình đô thị tích hợp không gian sống – thương mại – giải trí trong khu vực sinh thái trở thành tiêu chuẩn của các "city by the sea".

Vinhomes Green Paradise được giới phân tích xếp vào nhóm đô thị theo mô hình này: mật độ xây dựng thấp, không gian xanh chiếm tỷ lệ lớn và chú trọng bảo tồn rừng ngập mặn – yếu tố được đánh giá là khác biệt so với nhiều dự án ven biển truyền thống. Việc ứng dụng ESG vào quy hoạch giúp dự án nằm trọn trong dòng chảy phát triển bền vững, đồng thời nâng cao tính hấp dẫn đối với khách hàng quốc tế và nhóm nhà đầu tư tìm kiếm second-home sinh thái.

Lợi thế vị trí: Biển – rừng – giao thông đồng thời hội tụ

Theo cập nhật từ thị trường, khu vực Cần Giờ đang hưởng lợi rõ rệt từ việc rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm. Khi cầu Cần Giờ hoàn thiện, quãng đường TP.HCM – Cần Giờ được dự báo giảm mạnh, tạo tiền đề cho sự hình thành của một cực tăng trưởng mới ở phía Đông Nam thành phố.

Lợi thế vị trí: Biển – rừng – giao thông đồng thời hội tụ tại dự án. Ảnh ACB Homes

Vinhomes Green Paradise sở hữu vị trí ven biển, gần khu rừng ngập mặn được UNESCO công nhận. Sự giao thoa giữa biển và rừng tạo ra môi trường sinh thái hiếm có, phù hợp với xu hướng dịch chuyển sang các đô thị "bán nghỉ dưỡng" – một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh trong 2 năm gần đây.

Đối với nhà đầu tư, vị trí của dự án có nét tương đồng với các mô hình đô thị ven biển quốc tế từng tăng trưởng mạnh nhờ hạ tầng: từ New Clark City (Philippines) đến Gold Coast (Australia). Đây là những hệ quy chiếu thường được sử dụng khi đánh giá triển vọng của thị trường mới nổi như Cần Giờ.

Doanh nghiệp đóng vai trò gì trong xu thế đô thị biển mới?

Trong bối cảnh thị trường yêu cầu minh bạch thông tin và quản trị chuyên nghiệp, vai trò của đơn vị phân phối trở nên quan trọng hơn. Giai đoạn triển khai, minh bạch pháp lý và đồng hành trong quá trình lựa chọn sản phẩm là yếu tố giúp tối ưu quyết định đầu tư.

Ở giai đoạn hiện tại, ACB Homes - đơn vị phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise giữ vai trò kết nối thông tin, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận các chính sách bán hàng, tiến độ xây dựng và phân tích tài chính của từng loại sản phẩm. Với kinh nghiệm nhiều năm trong phân phối dự án quy mô lớn, đơn vị này được đánh giá là cầu nối đáng tin cậy giữa thị trường và khách hàng.

Bức tranh tương lai của khu vực biển phía Nam TP.HCM

Với vị thế quỹ đất biển phù hợp phát triển đô thị sinh thái, hạ tầng đang tăng tốc và sự dịch chuyển của dòng tiền đầu tư sang các tài sản bền vững, Cần Giờ đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Vinhomes Green Paradise trở thành mảnh ghép quan trọng trong bức tranh này – vừa đại diện xu hướng ESG, vừa phản ánh nhu cầu thực của thị trường.

Sa bàn dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: ACB Homes

Trong giai đoạn thị trường ưu tiên tài sản xanh, việc theo dõi diễn biến dự án và các cập nhật từ ACB Homes - đơn vị phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise được xem là bước đi quan trọng để nhà đầu tư đưa ra quyết định phù hợp với chu kỳ mới.

Vinhome.land tự hào là kênh tư vấn bất động sản chuyên nghiệp, cập nhật chính xác các dự án bất động sản do chủ đầu tư Vinhomes phát triển trên toàn quốc, mang đến dịch vụ minh bạch – hiệu quả – tận tâm cho khách hàng cá nhân và nhà đầu tư.

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH ACB Homes

Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Địa chỉ công ty: 49 Đường Số 4,Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh

Website: https://vinhome.land

Hotline: 0937.22.23.22

Văn phòng: T5-18 Manhattan - Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, TPHCM

Website chính thức dự án: https://vinhomesgreen-paradise.vn/