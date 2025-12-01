Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp mở bán hàng nghìn căn nhà ở xã hội với giá hơn 22 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) tại lô đất NXH2 thuộc Dự án NOXH Tràng Cát giai đoạn 1 của CTCP Vinhomes.

Dự án tọa lạc tại phường Tràng Cát (quận Hải An cũ), nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (nay thuộc địa bàn phường Hải An). Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch gần 33 ha, trong đó quỹ đất dành cho NOXH chiếm khoảng 11 ha.

Theo kế hoạch, lô đất NXH2 sẽ cung cấp 1.040 căn hộ chung cư. Chủ đầu tư bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 12/1/2026 đến 12/2/2026, dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ từ tháng 3/2026.

Trước đó vào tháng 11/2025, Sở Xây dựng TP Hải Phòng đã công bố giá bán NOXH trung bình tại dự án Tràng Cát ở mức khoảng 22,7 triệu đồng/m2 thông thủy. Riêng lô NXH2 gồm 8 tòa nhà, giá bán dự kiến dao động từ 21,2 – 23,7 triệu đồng/m2. Quy mô toàn khu NOXH Tràng Cát lên tới hơn 3.800 căn hộ.

NOXH Tràng Cát giai đoạn 1 còn được biết đến với tên thương mại Happy Home Tràng Cát. Dự án được khởi công từ tháng 1/2024, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.800 tỷ đồng, có khả năng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 10.000 người.

Theo quy hoạch, toàn dự án gồm 27 tòa chung cư, 284 căn nhà liền kề và biệt thự cao tối đa 5 tầng; các công trình thương mại – dịch vụ cao 4–10 tầng; hệ thống trường học cao 3–4 tầng cùng hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ.

Trước đó Sở Xây dựng nhấn mạnh, vì dự án vẫn đang triển khai, chưa được quyết toán và kiểm toán, Vinhomes có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán độc lập trong thời hạn 180 ngày kể từ khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Hồ sơ kiểm toán phải được gửi đến Sở để kiểm tra, làm căn cứ xác định giá bán cuối cùng.

Một điểm quan trọng được nêu rõ: Nếu giá bán theo kiểm toán và kết quả kiểm tra cao hơn mức giá đã ký hợp đồng, chủ đầu tư không được thu thêm của người mua. Ngược lại, nếu giá thấp hơn, khách hàng sẽ được hoàn trả phần chênh lệch. Vinhomes cũng không được thu quá 95% giá trị hợp đồng cho đến khi người mua được cấp giấy chứng nhận và hoàn tất nghĩa vụ tài chính cuối cùng.

Bên cạnh Happy Home Tràng Cát, từ đầu năm đến nay, TP Hải Phòng ghi nhận nhiều dự án NOXH đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai.

Đơn cử như Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River với 441 căn hộ của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy; NOXH thuộc Khu đô thị – dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ với 236 căn hộ tại tòa CT8 do CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng triển khai.

Ngoài ra còn có Dự án Khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị phường Đồng Hòa (quận Kiến An cũ, nay là phường Kiến An) với 519 căn hộ của Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Bất động sản Vạn Phúc Điền; dự án NOXH tại Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng với 1.479 căn hộ do liên danh CTCP Đầu tư Newland và CTCP Đầu tư Xây dựng NHS thực hiện.