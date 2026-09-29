Vinhomes Cần Giờ: Bốn phân khu, một trục sinh thái và bài toán sống cạnh rừng ngập mặn

Vinhomes Cần Giờ được quy hoạch như một đô thị biển đa chức năng, nơi nhà ở, nghỉ dưỡng và giải trí cùng phát triển trên quỹ đất khoảng 2.870 ha.

Vinhomes Cần Giờ , tên thương mại đầy đủ là Vinhomes Green Paradise, tọa lạc tại xã Cần Giờ, TP.HCM (địa chỉ cũ: xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ), do Vinhomes làm chủ đầu tư. Theo thông tin quy hoạch được giới thiệu, tổng diện tích dự án khoảng 2.870 ha, trong đó có hơn 1.300 ha hình thành từ khu vực lấn biển, phần còn lại là các khu chức năng và hệ thống kênh, mặt nước.

Vinhomes Cần Giờ được chia thành bốn phân khu với vai trò riêng . Ảnh: Vinhomes

Cấu trúc bốn phân khu chức năng

Thay vì phát triển như một khu dân cư đồng nhất, Vinhomes Cần Giờ được chia thành bốn phân khu với vai trò riêng, gồm The Haven Bay (Vịnh Tiên), The Green Bay (Vịnh Ngọc), The Paradise và The Grand Island. Trong đó The Haven Bay có quy mô khoảng 771 ha, tích hợp khu vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng cùng các khu nhà liên kế, biệt thự, căn hộ và thương mại dịch vụ. Các phân khu còn lại hướng đến những chức năng bổ trợ như cảnh quan ven vịnh, cảng và dịch vụ du lịch, khu đảo nghỉ dưỡng, tạo thành chuỗi không gian nối tiếp nhau dọc theo đường bờ biển.

Sống cạnh Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ

Điểm khác biệt về mặt môi trường của dự án nằm ở vị trí tiếp giáp Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, vùng sinh thái được UNESCO công nhận và thường được gọi là "lá phổi xanh" của thành phố. Với cư dân, đây là lợi thế về không khí và cảnh quan, nhưng cũng đi kèm những yêu cầu riêng về bảo vệ môi trường, kiểm soát mật độ xây dựng và quản lý nguồn nước, những yếu tố mà chủ đầu tư cho biết đã đưa vào định hướng quy hoạch theo tiêu chuẩn đô thị sinh thái.

Tiện ích và hạ tầng theo giới thiệu của chủ đầu tư

Theo tài liệu giới thiệu dự án, khu vực The Haven Bay có nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves) diện tích khoảng 7 ha với sức chứa 5.000 chỗ ngồi, sân golf tiêu chuẩn quốc tế, tổ hợp khách sạn và các công viên chuyên đề. Bên cạnh đó, dự án cũng dành quỹ đất cho hệ thống y tế, giáo dục và thương mại phục vụ cư dân lâu dài. Về kết nối, dự án cách trung tâm Quận 1 khoảng 45 km theo trục đường Rừng Sác, đồng thời nằm trong vùng quy hoạch các tuyến hạ tầng mới như cầu Cần Giờ và tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ. Người mua cần lưu ý đây là các hạng mục theo quy hoạch, tiến độ thực tế nên được đối chiếu với thông báo chính thức của chủ đầu tư và cơ quan quản lý.

Trải nghiệm sống hướng đến nhịp sống ven biển

Với định hướng đô thị biển, cuộc sống hằng ngày tại đây khác với các khu đô thị nội thành: không gian mặt nước rộng, đường dạo ven vịnh, khu công viên và các hoạt động ngoài trời là trung tâm của sinh hoạt cộng đồng. Nhóm khách hàng phù hợp thường là gia đình ưu tiên môi trường trong lành, người làm việc linh hoạt hoặc những người mua để nghỉ dưỡng cuối tuần.

Hướng khai thác cho nhà đầu tư

Tham khảo danh sách tin rao trên Batdongsan.com.vn, giá bán biệt thự liền kề Vinhomes Cần Giờ dao động trong khoảng 105 – 200 triệu/m2, biên độ tùy thuộc vào vị trí, diện tích và phân khu.

Với cơ cấu nhiều loại hình, Vinhomes Cần Giờ mở ra một số hướng khai thác khác nhau: cho thuê lưu trú ngắn ngày đối với sản phẩm gần khu du lịch, cho thuê nguyên căn dài hạn đối với nhà ở thấp tầng, hoặc kinh doanh dịch vụ đối với shophouse phục vụ cư dân và du khách. Tham khảo thông tin dự án, hình ảnh và các sản phẩm biệt thự, liền kề Vinhomes Cần Giờ trên danh sách tin rao của Batdongsan.com.vn, người mua có thể so sánh từng phân khu, diện tích và vị trí để lựa chọn phương án phù hợp với mục tiêu sử dụng của mình.

Do quy mô lớn và triển khai theo nhiều giai đoạn, người mua nên xác định rõ sản phẩm thuộc phân khu nào, giai đoạn nào, đồng thời kiểm tra pháp lý, tiến độ xây dựng và điều khoản trong hợp đồng đặt cọc, mua bán.

Vinhomes Cần Giờ là dự án có quy mô và định hướng khác biệt so với phần lớn khu đô thị hiện hữu của TP.HCM, phù hợp với người mua có kế hoạch sử dụng trung và dài hạn, chấp nhận hạ tầng và tiện ích hoàn thiện dần theo lộ trình. Người mua và nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và các tin đăng mua bán tại Vinhomes Cần Giờ trên Batdongsan.com.vn - chuyên trang bất động sản uy tín, cập nhật liên tục để có cơ sở tham khảo trước khi quyết định.