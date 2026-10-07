Vịnh Ninh Vân được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng lý tưởng với khí hậu ôn đới dễ chịu, bãi biển trải dài vẫn giữ nguyên nét đẹp hoang sơ của tự nhiên.

24 giờ “sống wellness” giữa vịnh Ninh Vân: "Hòn ngọc" được tạp chí Time xướng danh top 2 điểm đến lãng mạn nhất châu Á năm 2026

Vịnh Ninh Vân được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng lý tưởng với khí hậu ôn đới dễ chịu, bãi biển trải dài vẫn giữ nguyên nét đẹp hoang sơ của tự nhiên.

Vịnh Ninh Vân Nha Trang

Cách thành phố Nha Trang khoảng 60km về phía Bắc, Vịnh Ninh Vân nằm trên bán đảo Hòn Mèo, thuộc huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Vịnh Ninh Vân là một trong những vịnh biển đẹp nhất thành phố Nha Trang. Nơi đây lôi cuốn đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước nhờ nét đẹp hoang sơ, cuốn hút và người dân thân thiện, gần gũi. Thời tiết trên vịnh Ninh Vân Nha Trang được chia thành hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô nhưng nền nhiệt trung bình khá mát mẻ dễ chịu.

Khi du lịch vịnh Ninh Vân Nha Trang, trải nghiệm đầu tiên mà bạn nhất định phải thử là tham gia các hoạt động tại biển như: Tắm biển, lặn biển, câu cá, lướt sóng, ngồi trên khinh khí cầu, chơi Flyboard,...

Đặc biệt, vịnh Ninh Vân còn là điểm đến lý tưởng với những du khách muốn sống theo xu hướng wellness. Điển hình là khu nghỉ dưỡng L’Alya Ninh Vân Bay là nơi đất trời giao hòa và con người kết nối sâu hơn với thiên nhiên và bản thân trong hành trình cân bằng thân-tâm-trí trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Nép mình dọc theo 1.500 mét bờ biển ấy là 33 căn biệt thự có diện tích đa dạng từ 90 – 230 mét vuông, mang phong cách “nửa đóng nửa mở” đặc trưng của khu nghỉ. Dù tầm nhìn hướng về đầm phá hay bờ biển thơ mộng, mỗi căn đều có riêng một bể bơi ngoài trời, phòng tắm và sân tắm nắng tách biệt. Bằng ngôn ngữ kiến trúc và lựa chọn vật liệu tinh tế, không gian nghỉ dưỡng đảm bảo sự riêng tư cho khách nghỉ, nhưng cũng rộng mở và phóng khoáng để giao hòa uyển chuyển với cảnh quan tự nhiên xung quanh, lại vừa mang đậm hồn Việt ấm cúng và gần gũi trong từng điểm chạm nội thất.

Chất phong nhã bản địa hiện diện trong từng cột tre, mái lá dừa, và dầm gỗ chế tác tự nhiên vắt ngang mái vòm trần cao thông thoáng, luôn rộng mở chào đón những làn gió mát lành thổi vào, xua đi hơi nóng oi ả đặc trưng của cái nắng miền Trung. Đôi chân cũng cảm thấy mát mẻ khoan khoái khi nhẹ bước trên sàn biệt thự chế tác bằng chất đá đen đặc trưng của miền Trung, mang đến cảm giác gần gũi với quang cảnh xung quanh. Và ranh giới giữa không gian nghỉ dưỡng trong biệt thự và thiên nhiên bên ngoài như xóa nhòa trong những khoảng mở đón ánh sáng, gió trời và sắc xanh nhiệt đới.

Đi bộ trong rừng ở vịnh Ninh Vân

Tại L’Alya Ninh Vân Bay, mọi thời điểm trong ngày đều là một phần của hành trình trải nghiệm dịch vụ toàn diện.

Sau giấc ngủ sâu trên chiếc giường êm ái, khách sẽ được đánh thức thư thái bằng ánh bình minh tuyệt đẹp nơi vịnh Ninh Vân. Một khoảng không – thời gian lý tưởng dành cho các hoạt động thư giãn thể chất và cả tâm hồn.

Và ngày dài dường như ngắn lại trong những khoảnh khắc an yên tại khu nghỉ. Khách có thể tiếp tục nuông chiều bản thân, buông cần câu cá hoặc lên thuyền rẽ nước thư giãn bên vịnh trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp bên vịnh. Ngoài đạp xe dạo quanh khu nghỉ, những du khách năng động và yêu thiên nhiên bản địa sẽ khó lòng từ chối một chuyến đi bộ xuyên rừng khám phá hệ sinh thái và động vật hoang dã đặc trưng của vùng cảnh quan đã trở thành một phần không thể tách rời trong trải nghiệm nghỉ dưỡng tại L’Alya Ninh Vân Bay.

Đan xen giữa những trải nghiệm ấy là thời gian phục hồi năng lượng cần thiết cho một ngày nghỉ dưỡng giữa thiên đường nhiệt đới. Điều đặc biệt là ẩm thực lành mạnh tại khu nghỉ được chắt lọc sáng tạo và đầy cảm hứng, để khách cảm nhận trọn vẹn những hương vị nguyên bản của thiên đường biển đảo nhiệt đới tại vịnh Ninh Vân.

Đặc biệt là rau xanh và gia vị đều được chăm sóc tại vườn riêng của khu nghỉ để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Các nguyên liệu hữu cơ này sau đó được đưa đến nhà hàng, quầy bar để chế biến thành các món ăn tươi ngon và salad giàu dinh dưỡng như một phần cam kết ”từ nông trại đến bàn ăn” của L’Alya Ninh Vân Bay. Không gian thưởng thức cũng được thiết kế riêng tư đầy chủ ý, hòa quyện trọn vẹn vào thiên nhiên, vừa gần gũi ấm cúng để thực khách tận hưởng khoảng thời gian cùng nhau trong những bữa tiệc nướng tại biệt thự, ở bàn ăn bên hồ bơi hay trên bờ biển.

Sở hữu không gian nghỉ dưỡng ẩn mình giữa thiên nhiên, nơi có những nụ cười thân thiện chào đón trên bến tàu và cả cử chỉ chăm sóc tinh tế của các quản gia hiếu khách, nơi những món ăn thực lành và cảm giác tự do rong chơi giải phóng hoàn toàn tâm trí khỏi lắng lo căng thẳng của bộn bề cuộc sống, L’Alya Ninh Vân Bay là nơi du khách tái kết nối trọn vẹn với thế giới nội tâm, vừa trẻ hóa tâm trí, cơ thể khi hòa vào thiên nhiên hoang sơ nơi vịnh biển lãng mạn top hai thế giới.