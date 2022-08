Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay: Lựa chọn đúng đắn cho kỳ nghỉ lễ 2/9 hoàn hảo

"Thiên đường" vui chơi cho cả trẻ em và người lớn

Siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay (QL 51, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) có tổng diện tích 25 ha, sức chứa hơn 30.000 du khách cùng các dịch vụ vui chơi giải trí và du lịch được nhập khẩu từ Proslide Canada chính là "thiên đường du lịch" phù hợp cho cả trẻ em và người lớn, không chỉ đến để vui chơi mà còn được nghỉ dưỡng, ăn uống, mua sắm thoải mái.

Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay có sức chứa lên tới 30.000 du khách

Ngay tại quầy vé ở cổng vào sẽ có bảng chỉ dẫn, giới thiệu chi tiết từng khu vực vui chơi để có thể chủ động lựa chọn trò chơi, dịch vụ phù hợp với sở thích, độ tuổi.

Du khách có thể bắt đầu chuyến vui chơi từ khu vực Thám hiểm hang động kỳ quan. Những trò chơi như bay cùng Thần Đèn, khám phá bí ẩn xứ Ba Tư với hai đường trượt khổng lồ: Cơn bão ma thuật và Thảm bay thần kỳ… không những có sức hút với trẻ em mà ngay cả người lớn cũng sẽ tò mò, thích thú. Người chơi như bị mê hoặc, có cảm giác "xuyên không" vào xứ sở thần tiên, về thời cổ đại trở thành công dân Ba Tư… Mỗi trò chơi vừa kích thích sự tò mò vừa tạo cảm giác thoải mái, sảng khoái, giúp giảm stress, mang đến cảm giác hứng phấn, phấn khích rất lớn,

"Trở về" từ thế giới cổ tích, mọi người có thể hòa mình với cát trắng và những con sóng tại Bãi biển Thiên Đường. Dường như, đơn vị đầu tư đã đưa biển Nha Trang về đây với hơn 10.000 tấn cát trắng mang đến cảm giác được nghỉ dưỡng tại bãi biển thực sự. Không chỉ vậy, trò chơi Ngọn sóng ngoạn mục với những con sóng nhân tạo cao nhất Việt Nam, lên đến 4m với 30 đường trượt cao hơn 20m, dài 155m, tốc độ trượt 40km/h hứa hẹn mang đến trải nghiệm "Đã từ a đến áaahhh!", tạo nên khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ và khó quên nhất. Hơn thế nữa, mọi người còn được đắm mình cùng âm nhạc qua màn hình LED hơn 2.000 inch được xác lập kỷ lục "Màn hình LED ngoài trời lớn nhất Việt Nam".

Bãi biển Thiên Đường với những con sóng cao tới 4h đang chờ du khách tới chinh phục.

Sau khi đùa giỡn với các con sóng dễ cảm thấy đói bụng, đây là thời điểm phù hợp để mọi người di chuyển đến khu ẩm thực để nghỉ ngơi và ăn uống. Khu ẩm thực rất sầm uất với hệ thống nhà hàng hiện đại, sang trọng, đa dạng món ăn vùng miền cùng cách bày trí đẹp mắt, không gian thoáng mát.

Sau khi lấy lại năng lượng, khu vực Thử thách băng giá bùng nổ là điểm đến phù hợp tiếp theo để cả nhà thư giãn, ngắm cảnh và tận hưởng giây phút yên bình, nhẹ nhàng bên nhau. Ở đây có rất nhiều trò chơi cho các em nhỏ như Dòng sông diệu kỳ, là dòng sông nhân tạo uốn lượn dài nhất Việt Nam với chiều dài 700m; Thế giới diệu kỳ; Vương quốc vui vẻ; Trò vui của bé; Ống trượt lốc xoáy… chuỗi trò chơi đa dạng, hấp dẫn, lôi cuốn và an toàn cho bé.

Tới Vịnh Kỳ Diệu thì không thể không khám phá Bí ẩn cảng Hoàng Gia và Thử thách băng giá bùng nổ

Một nơi hấp dẫn khác không nên bỏ qua là tham gia thử thách đi tìm kho báu đại dương tại khu vực Bí ẩn cảng Hoàng Gia. Mọi người sẽ được trải nghiệm 5 đường trượt dài hơn 650m cùng nhiều hoạt động trải nghiệm chân thật đáng nhớ khác kích thích sự tò mò và phấn khích với các thành viên nhí.

Không gian nghỉ dưỡng hữu tình, nên thơ

Không chỉ được tham gia các trò chơi, Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay còn nhiều khu vực di tích lịch sử ý nghĩa với quang cảnh thiên nhiên đẹp mắt, mát mẻ thích hợp để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tham quan như Đền thờ Ngũ Hành Thánh Mẫu Sơn Tiên gồm các kiến trúc văn hóa tâm linh đền đài, đồi núi, sông hồ, thảm thực vật… đậm nét văn hóa Á Đông; Lưu Ly Ngọc Bảo Hồ mang vẻ đẹp nên thơ, lung linh của nhiều báu vật trên thiên đình; Lục Bảo Lạc Cảnh Hồ như viên ngọc bích khổng lồ tạo nên tiên cảnh với vẻ đẹp non nước hữu tình; Sơn Tiên Đại Lộc Thiên là báu vật độc đáo ý chỉ đại lộc, nhiều phước báu, luôn an vui…

Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay còn có khu mua sắm tấp nập với nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước tại Thành phố dưới đại dương, giúp thỏa lòng những "tín đồ thời trang".

Đến Vịnh Kỳ Diệu – The Amazing Bay để trải nghiệm cảm giác đã từ a tới á nào.

Nhờ phục vụ đầy đủ nhu cầu từ nghỉ ngơi, mua sắm, ăn uống, vui chơi nên Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing thực sự là điểm đến lý tưởng và phù hợp cho các gia đình, đi theo nhóm, teambuilding…

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9 Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay còn tổ chức rất nhiều chương trình lễ hội, sự kiện đặc sắc nhằm mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, độc đáo. Quá đã phải không nào! Không cần phải đi xa mà vẫn có những trải nghiệm trọn vẹn và ý nghĩa nhất ngay tại Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay.