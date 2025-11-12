Vinh danh một đời cống hiến cho hành trình nhân đạo

Ông đã đồng hành cùng mẹ con Thiện Nhân từ những ngày đầu, trong hành trình chữa trị kéo dài từ Singapore đến Hoa Kỳ, Ý và Bỉ. Hơn ba thập kỷ qua, ông Greig Craft không ngừng nỗ lực trong các hoạt động nhân đạo và ngoại giao tại Việt Nam, là người tiên phong thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, sáng lập AmCham Việt Nam và xây dựng Protec - nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm phi lợi nhuận đầu tiên trên thế giới, vì sự an toàn của hàng triệu trẻ em và người đi xe máy.

Năm 2011, ông được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị. Đến năm 2025, một lần nữa những cống hiến không mệt mỏi ấy được quốc tế ghi nhận: Chính phủ Cộng hòa Ý đã quyết định trao tặng ông Greig Craft Huân chương Công trạng Cộng hòa Ý - phần thưởng cao quý nhất của quốc gia này dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực nhân đạo và xã hội.

Lễ trao tặng chính thức đã được tổ chức vào ngày 4 tháng 11 năm 2025 tại Hà Nội, với sự hiện diện của Ngài Marco della Seta - Đại sứ Ý tại Việt Nam. Đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài của ông Greig Craft trong việc phối hợp cùng các y bác sĩ Ý hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các chương trình trao đổi y khoa giữa đội ngũ bác sĩ hai nước Việt Nam và Ý.

"Ông Greig Craft không chỉ là một người bạn lớn của Việt Nam và Ý, mà còn là biểu tượng của sự kết nối bền chặt giữa y học, lòng trắc ẩn và tình hữu nghị quốc tế" - Ngài Marco della Seta, Đại sứ Ý tại Việt Nam nhận xét. "Từ những hoạt động hỗ trợ phẫu thuật đến việc tổ chức và đào tạo, trao đổi chuyên môn, ông đã góp phần tạo ra một mạng lưới nhân đạo liên quốc gia thật sự mang lại thay đổi cho hàng ngàn gia đình Việt Nam."

Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất với ông không nằm ở những danh hiệu, mà ở những lần ông bước vào phòng khám, phòng mổ cùng các bác sĩ Ý và Việt Nam - nơi từng nụ cười hồi sinh sau ca phẫu thuật là một minh chứng sống động cho lòng nhân ái và tình bạn xuyên biên giới.

Chính từ tình yêu thương dành cho bé Thiện Nhân - một em bé bị bỏ rơi và mất một phần cơ thể sau một tai nạn thương tâm nhưng đã hồi sinh kỳ diệu, và khát vọng trao cơ hội sống trọn vẹn cho những em nhỏ mang dị tật tiết niệu sinh dục, ông Greig Craft đã cùng những cá nhân xuất sắc được biết bà Trần Mai Anh, bà Na Hương và bác sĩ Roberto De Castro - chuyên gia phẫu thuật tái tạo người Ý đã sáng lập nên chương trình "Thiện Nhân và Những người bạn" vào năm 2011.

Sau 15 năm hoạt động bền bỉ, chương trình đã khám, phẫu thuật và tư vấn miễn phí cho hơn hàng nghìn trẻ em trên khắp Việt Nam. Với sự tham gia của hàng chục y bác sĩ chủ yếu đến từ Ý, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và các bệnh viện hàng đầu Việt Nam. Không dừng lại ở việc điều trị, chương trình còn tổ chức các hội thảo chuyên môn, hỗ trợ đào tạo và cử bác sĩ Việt Nam ra nước ngoài học tập tại các bệnh viện lớn, đồng thời trao tặng trang thiết bị y tế thiết yếu cho các cơ sở điều trị trong nước, góp phần nâng cao năng lực ngành y và tạo ảnh hưởng bền vững.