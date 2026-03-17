Vĩnh biệt "đạo diễn" đứng sau những thước phim Doraemon huyền thoại

Bảo Minh |

Sự ra đi của đạo diễn Shibayama Tsutomu là một mất mát quá lớn đối với cộng đồng người hâm mộ anime nói riêng và những "đứa trẻ" từng lớn lên cùng chiếc túi thần kỳ của Doraemon nói chung.

Nếu Fujiko F. Fujio là người khai sinh ra Doraemon trên những trang giấy, thì đạo diễn Shibayama Tsutomu chính là người đã thổi hồn, đưa chú mèo máy màu xanh bước từ truyện tranh lên màn ảnh, trở thành một biểu tượng bất tử của nền hoạt hình thế giới.

Mới đây, làng giải trí Nhật Bản và hàng triệu fan hâm mộ trên toàn cầu đã phải nhận một tin buồn: Vị đạo diễn tài hoa này đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 84, để lại một di sản đồ sộ mà không một game thủ hay bạn trẻ thế hệ 8x, 9x nào có thể quên.

Vị kiến trúc sư của những ký ức rực rỡ

Bắt đầu dẫn dắt các dự án điện ảnh của Doraemon từ những năm 1980, đạo diễn Shibayama Tsutomu đã có hơn 20 năm gắn bó mật thiết với series này. Ông chính là người cầm trịch hàng loạt các bản điện ảnh (Movie) đời đầu – những thước phim mà anh em chúng ta từng nâng niu trên từng chiếc băng VHS hay đĩa VCD cũ kỹ.

Dưới bàn tay nhào nặn của ông, những chuyến phiêu lưu đến hành tinh tím, vương quốc trên mây hay vùng đất khủng long đã trở nên sống động, đầy màu sắc và chứa đựng những bài học nhân văn sâu sắc về tình bạn. Không chỉ dừng lại ở Doraemon, sự nghiệp của ông còn ghi dấu ấn đậm nét qua các tác phẩm kinh điển khác như Ranma 1/2 hay Chibi Maruko-chan.

Di sản còn mãi trong tim người hâm mộ

Đối với khán giả, Doraemon không chỉ là một bộ phim hoạt hình. Đó là cả một bầu trời kỷ niệm về những buổi trưa trốn ngủ để xem tivi, là những ước mơ ngây ngô về cánh cửa thần kỳ hay cỗ máy thời gian.

Sự ra đi của đạo diễn Shibayama Tsutomu giống như một mảnh ghép cuối cùng của tuổi thơ vừa rời bỏ chúng ta. Thế nhưng, đúng như tinh thần của bộ truyện: "Người ta chỉ thực sự chết đi khi không còn ai nhớ đến". Những thước phim rực rỡ, những giai điệu "Doraemon no Uta" vang lên mỗi đầu phim sẽ mãi là minh chứng cho tài năng và tâm huyết của ông.

Cảm ơn ông vì một tuổi thơ không thể tuyệt vời hơn! Chào tạm biệt vị đạo diễn của những giấc mơ.

Nhà di động từ xe quân sự gây chú ý: Đủ tiện nghi, đi 1.600 km khi đầy bình

Xe đầu kéo ủn xe con đi 15 mét ở vòng xoay: 2 tài xế sau đó xử lý thế nào?

Giật mình khi kiểm tra cơ sở của chủ hộ kinh doanh Nguyễn Công Khương vừa bị bắt

'Cảnh tượng khó tin' ở Hà Nội trong tương lai: 9 trục giao thông siêu rộng, có 2 đại lộ lớn bậc nhất Việt Nam

Ông Trần Đăng Quỳnh giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình

Hàng loạt xe máy đang đi ngã ra đường: CSGT truy ra hung thủ, mức xử phạt thế nào?

Iran lần đầu phóng 'tên lửa nhảy múa' trang bị đầu đạn hai tấn vào Israel

Cục CSGT tung 10 tổ tuần tra xử lý triệt để 1 hành vi sau vụ tai nạn 2 mẹ con tử vong thương tâm trên cao tốc

Một gia đình hốt hoảng, cầu cứu lực lượng CSGT trên cao tốc

