Vingroup, Sun Group sắp giải ngân hàng chục nghìn tỷ đồng vào dự án lớn ở TP.HCM

Lớn nhất là Vingroup dự kiến giải ngân 56.132 tỷ đồng, Masterise 9.995 tỷ; Sun Group 3.945 tỷ; TP.HCM cũng đang thực hiện 11 dự án PPP, sẽ giải ngân 119.270 tỷ đồng.

Báo cáo tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2026, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết các chỉ số kinh tế TP.HCM 7 tháng năm 2026 tăng trưởng tích cực.

Gần 120.000 tỷ đồng vốn tư nhân sẽ giải ngân

Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM là hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số; thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng .

Để đạt mục tiêu thu ngân sách, theo Giám đốc Sở Tài chính, 5 tháng cuối năm, bình quân mỗi tháng Thành phố phải thu 86.907 tỷ đồng mới hoàn thành con số 434.537 tỷ đồng còn lại.

Với tăng trưởng 2 con số, ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết theo kịch bản tăng trưởng, trong quý 3, tăng trưởng GRDP của TP.HCM cần đạt 11,2% và quý 4 đạt 11,8%.

Để thực hiện nhiệm vụ này, đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư được xác định là giải pháp trọng tâm. Thành phố đã hoàn thành phân bổ, giao 147.599,166 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 Thủ tướng giao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Tỷ lệ giải ngân đầu tư công đến cuối tháng 7 khoảng 63.768 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung cả nước (41,9%). Thành phố đặt mục tiêu đến hết quý 3 sẽ hoàn thành 70% giải ngân đầu tư công để hết quý 4 đạt 100%, tập trung ưu tiên các dự án đầu tư chiến lược giao thông, metro, chống ngập và chuyển đổi số.

Sở Tài chính cho biết đã làm việc, ký cam kết với 16 nhà đầu tư chiến lược, yêu cầu xác định cụ thể kế hoạch giải ngân trong năm 2026 và theo từng tháng.

Trong đó, từ tháng 8 đến cuối năm, Vingroup dự kiến giải ngân lớn nhất với khoảng 56.132 tỷ đồng; Masterise dự kiến giải ngân 9.995 tỷ đồng; Sungroup khoảng 3.945 tỷ đồng.

Công ty Trung Nam cũng dự kiến giải ngân 1.800 tỷ đồng đối với dự án giải quyết ngập do triều có tính tới biến đổi khí hậu tại khu vực TP.HCM (giai đoạn 1).

Các dự án BOT như Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cũng có kế hoạch giải ngân từ 1.221 tỷ đến hơn 3.500 tỷ đồng.

Thành phố cũng đang triển khai 11 dự án đầu tư tư nhân, bao gồm dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), sẽ giải ngân 119.270 tỷ đồng từ nay đến cuối năm.

Ngoài ra, trong năm nay, TP.HCM cũng sẽ giải ngân 263.000 tỷ đồng từ vốn đầu tư nước ngoài, trong đó, riêng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM là khoảng 50.000 tỷ đồng.

Tăng trưởng trên 10% là nhiệm vụ trọng tâm

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố trong 5 tháng còn lại của năm là hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, đến cuối năm phải đạt 100%. Các sở, ngành, xã phường phải rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm.

Từ tháng 8 đến cuối năm 2026, Vingroup sẽ giải ngân khoảng 56.132 tỷ đồng vào các công trình, dự án tại TP.HCM.

Theo ông Được, dù kết quả thu ngân sách, giải ngân đầu tư công đạt khá nhưng áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng với Thành phố còn rất lớn. Đặc biệt, một số xã, phường vẫn chưa báo cáo đầy đủ tình hình, tiến độ và nguồn vốn đầu tư trên địa bàn, dẫn đến Thành phố chưa có đầy đủ cơ sở để tổng hợp, đánh giá và điều hành nguồn lực đầu tư toàn xã hội.

“Tôi yêu cầu chấn chỉnh nghiêm việc này. UBND các xã, phường, đặc khu phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo mẫu và trên phần mềm; không được báo cáo hình thức, thiếu số liệu hoặc bỏ sót dự án “, ông Được nhấn mạnh.

Cùng với đó là phải tổng hợp đầy đủ đầu tư tư nhân. Ông yêu cầu Sở Tài chính tổng hợp, theo dõi các nhà đầu tư, dự án lớn; Sở Xây dựng cập nhật tình hình cấp phép xây dựng, diện tích sàn và tiến độ triển khai.

Đặc biệt, phải đẩy nhanh các dự án đủ điều kiện khởi công, nhất là các dự án dự kiến khởi công ngày 2/9.

Cùng với đó, các dự án hạ tầng cảng biển - logistics phải đẩy nhanh tiến độ như cảng Trung chuyển Quốc tế Cần Giờ, cảng Cái Mép hạ, Khu thương mai tự do; thu hút các dòng vốn nước ngoài thông qua Trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời, phải đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57, gắn với các lĩnh vực công nghệ chiến lược (AI, bán dẫn, robot, UAV...).

“Tinh thần chung là việc đủ điều kiện phải làm ngay, việc vướng phải xác định đúng điểm nghẽn để tháo gỡ; việc chậm phải xác định rõ trách nhiệm. Không để tình trạng né tránh, đùn đẩy hoặc báo cáo không đầy đủ làm ảnh hưởng đến công tác điều hành chung của Thành phố”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.