Vingroup sắp khởi công khu đô thị hơn 41.000 tỷ đồng tại tỉnh sắp là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9

Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh - Khu 1 có quy mô gần 269 ha, tổng mức đầu tư khoảng 41.270 tỷ đồng, dự kiến cung cấp hơn 4.200 căn liền kề và biệt thự, phục vụ khoảng 33.000 người.

Bắc Ninh nhìn từ trên cao.

Theo kế hoạch, ngày 16/9, Bắc Ninh dự kiến tổ chức khởi công 5 dự án trên địa bàn. Trong đó, dự án có quy mô vốn lớn nhất là Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh - Khu 1.

Đây là một trong 5 dự án được lựa chọn khởi công để chào mừng thành lập TP Bắc Ninh, theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Khu đô thị 41.270 tỷ đồng của liên danh Vingroup

Chủ đầu tư dự án là liên danh gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cuộc Sống Mới và Công ty cổ phần Phú Thọ Land. Trong đó, Vingroup là đại diện liên danh.

Theo thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường được công bố vào tháng 6, dự án có quy mô gần 269 ha, tổng mức đầu tư khoảng 41.270 tỷ đồng, dân số khoảng 33.000 người. Thời gian xây dựng dự kiến 6 năm kể từ khi được bàn giao đất.

Khu đô thị được chia thành 3 khu vực, gồm A1, A2 và A3. Trong đó, khu A1 dự kiến có 1.556 căn nhà liền kề cao tối đa 5 tầng cùng 4 lô chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng.

Khu A2 có quy mô lớn hơn với 2.217 căn liền kề, 352 căn biệt thự và 4 lô chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng.

Khu A3 dự kiến bố trí 97 căn liền kề cùng 2 lô đất hỗn hợp xây dựng công trình dịch vụ cao tối đa 30 tầng.

Như vậy, riêng nhóm sản phẩm thấp tầng, dự án dự kiến cung cấp khoảng 4.222 căn liền kề và biệt thự.

Bên cạnh hệ thống nhà ở, khu đô thị còn được quy hoạch các công trình thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, thể dục thể thao và công trình công cộng nhằm phục vụ nhu cầu của cư dân.

Bắc Ninh đồng loạt khởi công 5 dự án

Ngoài khu đô thị của liên danh Vingroup, đợt khởi công tại Bắc Ninh ngày 16/9 còn có 4 dự án khác, gồm 3 khu công nghiệp và 1 dự án nhà ở xã hội.

Trong đó, dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Phượng Hoàng, phường Tiền Phong do công ty con của Licogi13 làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở xã hội này được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3ha, với tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.660 căn hộ nhà ở xã hội.

Ba dự án khu công nghiệp còn lại gồm Nghĩa Hưng với tổng vốn 2.220 tỷ đồng, Thuận Thành III - phân khu C với tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng và Việt Hàn mở rộng với tổng vốn hơn 1.200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, loạt dự án này được khởi công trong bối cảnh Bắc Ninh chuẩn bị bước sang một cột mốc mới về mô hình đơn vị hành chính.

Từ ngày 20/9, Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố Bắc Ninh có diện tích 4.713 km2, dân số 3,99 triệu người, gồm 45 phường và 54 xã.

Thành phố mới giáp Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn và Thái Nguyên.