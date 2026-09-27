Vingroup rót thêm 9.500 tỷ đồng vào công ty làm khu công nghiệp gần 1.000 ha tại Hà Tĩnh

Vinhomes Hà Tĩnh hiện là chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng tại Hà Tĩnh. Dự án có quy mô gần 965 ha, nằm tại khu vực trung tâm các lô CN4 và CN5 thuộc Khu kinh tế Vũng Áng.

Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh vừa công bố tăng thêm 9.500 tỷ đồng vốn góp. Toàn bộ phần vốn bổ sung được góp bằng tiền mặt, từ nguồn vốn của tổ chức tư nhân, theo thông tin doanh nghiệp công bố ngày 25/9.

Đây là công ty con do Tập đoàn Vingroup sở hữu 100% vốn. Doanh nghiệp được thành lập tháng 10/2024, đặt trụ sở tại Hà Nội và đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Bà Phạm Thị Thanh Huyền, sinh năm 1988, hiện giữ chức Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Vinhomes Hà Tĩnh hiện là chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng tại Hà Tĩnh. Dự án có quy mô gần 965 ha, nằm tại khu vực trung tâm các lô CN4 và CN5 thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Tổng vốn đầu tư của dự án được xác định ở mức hơn 13.200 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của nhà đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai và hoàn thành trước hết quý IV/2030.

Việc tăng mạnh vốn cho Vinhomes Hà Tĩnh diễn ra trong bối cảnh Vingroup đang từng bước mở rộng hiện diện trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp. Tập đoàn bắt đầu tham gia mảng này từ năm 2020 và hiện ngoài Hà Tĩnh còn nghiên cứu, phát triển một số dự án tại Hải Phòng như Tân Trào, Tràng Cát và Đình Vũ - Cát Hải.

Quy mô đợt bổ sung vốn lần này đáng chú ý khi 9.500 tỷ đồng tương đương khoảng 72% tổng mức đầu tư hơn 13.276 tỷ đồng của Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Con số này cũng lớn gấp gần 4,8 lần phần vốn góp 1.991 tỷ đồng của nhà đầu tư được ghi nhận tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2024.

Trong báo cáo thường niên 2025, Vingroup cho biết bất động sản công nghiệp được định hướng vừa phục vụ nhu cầu của các nhà cung ứng trong hệ sinh thái, vừa tận dụng kinh nghiệm phát triển bất động sản của tập đoàn để thu hút các doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia đặt cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Tại Hải Phòng, hệ sinh thái Vingroup đang mở rộng với các dự án Tân Trào, Ngũ Phúc và Nam Tràng Cát. Trong đó, riêng Tân Trào giai đoạn 1 có quy mô gần 227 ha, vốn hơn 4.000 tỷ đồng, hướng tới thu hút các ngành điện - điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới và năng lượng sạch.