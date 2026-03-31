Vingroup ra thông báo khẩn cho người mua ô tô, xe máy điện

Đức Nam |

Vingroup sẽ gia hạn chương trình hỗ trợ "Thu xăng - đổi điện" tại 4 thị trường trọng điểm.

Vingroup vừa quyết định gia hạn chương trình hỗ trợ “Thu xăng - Đổi điện” tại 4 thị trường trọng điểm là Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines; đồng thời hỗ trợ 10% chi phí di chuyển bằng các dịch vụ của GSM tại Việt Nam, Indonesia, Lào.

Theo đó, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện VinFast tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines sẽ được hỗ trợ thêm 3% giá ô tô và 5% giá xe máy, áp dụng cộng dồn với các ưu đãi khác đang được triển khai.

Với các khách hàng lựa chọn di chuyển bằng xe điện Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia và Lào, cước phí cho tất cả chuyến đi sẽ được ưu đãi 10%.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết: “Chương trình hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện được triển khai khẩn cấp trong tháng 3 đã mang đến giải pháp kịp thời và tạo động lực mạnh mẽ cho hàng trăm nghìn khách hàng lựa chọn xe điện VinFast làm người bạn đồng hành trong những hành trình xanh sắp tới. Việc gia hạn triển khai chương trình sẽ không chỉ mang đến cơ hội chuyển đổi xanh thêm cho nhiều khách hàng, mà còn trực tiếp góp phần giảm lượng tiêu thụ xăng dầu, khẳng định trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến của Vingroup với cộng đồng”.

Xăng dầu tăng giá cộng với chính sách ưu đãi của Vingroup đã góp phần thúc đẩy doanh số hệ sinh thái xanh. Kết quả có thể thấy ngay khi ngày 28/3, VinFast đã cán mốc 3.520 đơn hàng ô tô điện/ngày, tương ứng với 2,4 chiếc ô tô điện hoàn tất thủ tục mua bán và sẵn sàng xuất xưởng ra khỏi nhà máy trong 1 phút.

