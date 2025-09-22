Ngày 18/9, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - CTCP đã ban hành nghị quyết thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con.

Theo đó, tên công ty con dự kiến thành lập là Công ty cổ phần Nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng Robot hình người VinDynamics.

VinDynamics có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup sở hữu 51%. Trụ sở chính VinDynamics đặt tại Tòa nhà Văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô t hị Vinhomes Riveside, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Đây là tòa nhà mà nhiều công ty trong lĩnh vực công nghệ của Vingroup đặt trụ sở chính.

Lĩnh vực kinh doanh chính của VinDynamics là nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất người máy.

Trong báo cáo thường niên năm nay, Vingroup cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và công nghiệp, đặc biệt chú trọng phát triển các thế hệ người máy đa năng mang thương hiệu "Made in Vietnam".

Vingroup đã thành lập hai công ty con là VinRobotics và VinMotion, với tổng vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, mỗi công ty 1.000 tỷ. Hai pháp nhân này hoạt động song song, nhưng đảm nhiệm các vai trò khác nhau trong hệ sinh thái robot mà tập đoàn đang hình thành.

VinMotion, thành lập đầu năm 2025, được giao nhiệm vụ thiết kế và phát triển các thế hệ người máy đa năng đầu tiên của Việt Nam. Đây là loại người máy có khả năng thực hiện nhiều tác vụ trong đời sống và sản xuất, hướng tới tính linh hoạt cao. Vingroup gọi đây là dòng "general-purpose humanoid robot", với tham vọng tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, VinRobotics được thành lập cuối năm 2024, giữ vai trò nghiên cứu nền tảng công nghệ và phát triển các nguyên mẫu robot phục vụ sản xuất và dịch vụ. Công ty này tập trung vào các giải pháp robot công nghiệp, robot dịch vụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tự động hóa. Các sản phẩm của VinRobotics sẽ được thử nghiệm và xác thực thị trường trước khi thương mại hóa.

Theo công bố chính thức, Vingroup định hướng song song giữa việc xây dựng nền tảng công nghệ dài hạn và phát triển sản phẩm cụ thể có tính ứng dụng cao. Việc thành lập VinMotion và VinRobotics thể hiện bước đi bài bản nhằm chủ động trong cả khâu nghiên cứu lẫn triển khai, không phụ thuộc vào đối tác công nghệ bên ngoài.