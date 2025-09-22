Vingroup được chấp thuận dự án 21.400 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Phạm Văn Tình đã ký Quyết định số 152/ QĐ-KKT ngày 20/9/2025 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Vingroup) thực hiện.

Theo đó, Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện sẽ được triển khai tại các lô đất ký hiệu CN4-1, CN4-2 của Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4-CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến hơn 21.400 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 3.210 tỷ đồng (chiếm 15% tổng vốn đầu tư), nguồn vốn huy động hơn 18.190 tỷ đồng

Dự án sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, gồm: Xây dựng hạ tầng, nhà xưởng và các công trình phụ trợ cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện. Tổng diện tích mặt bằng dự kiến sử dụng hơn 132 ha (diện tích, phạm vi ranh giới khu đất sẽ được xác định chính xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và thực hiện thủ tục về đất đai).

Dự kiến, dự án triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng vào tháng 12/2026; hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng vào tháng 6/2027.

Cách đây 3 tháng, VinFast đã khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Đây là cơ sở sản xuất ô tô điện thứ hai của VinFast tại Việt Nam đi vào vận hành, đồng thời là dự án thứ 5 trong chuỗi nhà máy đang được VinFast triển khai trên toàn cầu.

Đáng chú ý, VinFast Hà Tĩnh được ghi nhận là một trong những nhà máy ô tô có tốc độ hoàn thiện nhanh nhất thế giới, khi chỉ mất chưa đầy 7 tháng để thi công và lắp đặt toàn bộ nhà xưởng, máy móc.

Nhà máy có tổng diện tích 36ha, bao gồm các phân khu chức năng chính như xưởng hàn thân vỏ, xưởng sơn, xưởng lắp ráp, kho logistics và trung tâm kiểm định chất lượng.

Một cụm nhà máy phụ trợ rộng 24ha cũng đang được xây dựng và sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai. VinFast Hà Tĩnh được đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á, với mức độ tự động hóa cao và công nghệ tiên tiến từ các đối tác hàng đầu thế giới, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 200.000 xe/năm, tương đương 35 xe mỗi giờ. Công suất này sẽ được mở rộng trong tương lai để đáp ứng nhu cầu thị trường.

VinFast Hà Tĩnh sẽ tập trung sản xuất các dòng xe điện đô thị cỡ nhỏ như VF 3, Minio Green, EC Van và các mẫu xe mới đang trong lộ trình phát triển.

Dự kiến, nhà máy sẽ tạo ra khoảng 6.000 việc làm trực tiếp trong giai đoạn đầu và có thể mở rộng quy mô lao động lên tới 15.000 người trong tương lai.