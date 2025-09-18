Vingroup đạt được cột mốc chưa từng có trong gần 5 năm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/9, cổ phiếu VIC đã tăng 6% lên mức giá 143.100 đồng/cp, vốn hóa công ty đạt gần 551.400 tỷ đồng. Cổ phiếu VCB giảm 1,2% xuống mức giá 64.800 đồng/cp, vốn hóa công ty đạt 541.400 đồng/cp.

Như vậy, vốn hóa của Vingroup đã vượt qua Vietcombank để trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.﻿

Tính từ đầu năm tới nay, cổ phiếu VIC đã tăng khoảng 250% và vốn hóa doanh nghiệp tăng khoảng 396.000 tỷ đồng.﻿

Vingroup từng nắm vị trí doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trong 3 năm liên tiếp từ 2018 - 2020 nhưng từ năm 2021, Vietcombank đã vươn lên nắm giữ vị trí số 1 từ đó và cho đến nay Vingroup mới thành công đòi lại ngôi vương từ Vietcombank.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Vingroup đạt 130.476 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 11.159 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ.﻿

Trong mảng Công nghệ – Công nghiệp, VinFast bàn giao 72.167 ô tô điện ra thị trường toàn cầu, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tại thị trường trong nước, VinFast duy trì vị thế dẫn đầu thị trường ô tô với 67.569 xe được bàn giao trong 6 tháng đầu năm.

Ở mảng xe máy điện, VinFast lập kỷ lục mới với 114.484 xe được bàn giao, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ.

Ở khối Thương mại Dịch vụ, nửa đầu 2025, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu từ bán bất động sản đạt 70.500 tỷ đồng, tăng gần gấp ba so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Vinhomes tiếp tục dẫn dắt đà phục hồi của thị trường bất động sản, với doanh số bán hàng đạt 67.500 tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 138.200 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II năm 2025.

Trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng, với đà phục hồi mạnh mẽ của ngành, Vinpearl ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt 7.900 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các cơ sở do Vinpearl quản lý) đạt khoảng 5.100 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; và doanh thu từ VinWonders (bao gồm các cơ sở được VinWonders quản lý) đạt mức 2.400 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.