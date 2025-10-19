Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây sốc: Rót gần 18 tỷ USD vào Hạ Long Xanh, vượt mặt siêu đô thị lấn biển Cần Giờ để trở thành dự án đắt nhất lịch sử

HĐQT Tập đoàn Vingroup vừa phê duyệt việc điều chỉnh một số thông tin dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại tỉnh Quảng Ninh, nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của dự án.

Theo nội dung điều chỉnh, tổng diện tích thực hiện dự án khoảng gần 4.120 ha, trong đó hơn 930 ha thuộc phường Tuần Châu và gần 3.190 ha thuộc phường Hà An. Đáng chú ý, tổng mức đầu tư được nâng lên hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD), cao gần gấp đôi so với con số hơn 232.000 tỷ đồng được tập đoàn công bố năm 2020. Đây cũng là dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup tính đến nay.

Trước đó, Vinhomes Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) là dự án đắt nhất của Vingroup với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD. Đây là dự án bất động sản đang gây chú ý nhất tại thị trường phía Nam với diện tích lên đến 2.870 ha, hạng mục nổi bật nhất là tòa tháp 108 tầng, cao 550 m. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành tòa nhà lấn biển cao nhất thế giới.

Dự án Hạ Long Xanh được Vingroup khởi công tháng 10/2021, với thời gian triển khai dự kiến trong 10 năm.



Dự án Hạ Long Xanh được Vingroup khởi công tháng 10/2021, với thời gian triển khai dự kiến trong 10 năm. Toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở và thương mại, dịch vụ thuộc phân khu Hạ Long do CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons (công ty con của Vingroup) đảm nhiệm thi công.

Vị trí dự án được đánh giá có giá trị đặc biệt khi phía Bắc giáp cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, phía Đông và Nam giáp sông Hốt và vịnh Hạ Long, còn phía Tây giáp sông Chanh.

Theo quy hoạch, Hạ Long Xanh sẽ cung ứng cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn. Quy mô dân số dự kiến khoảng 244.000 người.

Theo thống kê, dự án ảnh hưởng đến khoảng 3.388 hộ dân tại hai phường Tuần Châu và Hà An. Đến nay, 1.474 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, 26 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư; các trường hợp còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường và hỗ trợ.

Trong buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với các địa phương liên quan về công tác giải phóng mặt bằng ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm "giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao mặt bằng sạch đến đó", đồng thời đề nghị Vingroup đẩy nhanh tiến độ thi công từng phần, tránh để đất trống kéo dài gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.