HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất dời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi

Thanh Phong
|

Trong văn bản gửi Thủ tướng và các cơ quan liên quan, Vingroup đề xuất di dời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A dài 36,3 km, quy mô 16 làn xe.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất dời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi - Ảnh 1.

Theo văn bản mới nhất, Tập đoàn Vingroup cho biết liên danh nhà đầu tư gồm Vingroup cùng ba doanh nghiệp khác đã được UBND TP Hà Nội lựa chọn thực hiện dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội, điểm đầu kết nối Vành đai 1 tại khu vực nút giao hầm Kim Liên và điểm cuối kết nối Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ.

Tuyến đường có mặt cắt ngang tới 90 m, gồm 10 làn xe trên trục chính và 6 làn xe song hành hai bên với tổng mức đầu tư 162.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Vingroup cho biết dự án đã được khởi công ngày 19/5/2026. Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ thi công, tập đoàn này kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai việc di dời tuyến đường sắt hiện hữu từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội xác định nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A trong năm 2026.

Đáng chú ý, Vingroup đề xuất được tham gia đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng đường sắt theo hình thức PPP, hợp đồng BT thanh toán bằng tiền. Trong đó có dự án xây dựng ga hàng hóa và ga hành khách tạm tại Ngọc Hồi để phục vụ việc di dời ga Hà Nội.

Doanh nghiệp này cũng đề xuất cải dịch tuyến đường sắt khổ 1.000 mm đoạn Ngọc Hồi – Phú Xuyên theo hành lang đi chung với đường sắt tốc độ cao, đồng thời bàn giao tuyến đường sắt hiện hữu để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất xây dựng tuyến đường sắt vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn với cả khổ 1.435 mm và 1.000 mm nhằm kết nối đường sắt Bắc - Nam với mạng lưới đường sắt khu vực phía Bắc.

Theo văn bản, tuyến mới này sẽ thay thế tuyến Ngọc Hồi - Yên Viên hiện hữu, qua đó chuyển đoạn đường sắt khổ 1.000 mm hiện tại cho TP Hà Nội để triển khai tuyến đường sắt đô thị số 1.

Để bảo đảm việc tổ chức lại hệ thống đường sắt nội đô không ảnh hưởng đến người dân, Vingroup cam kết bố trí xe buýt miễn phí đưa đón hành khách từ ga Ngọc Hồi vào trung tâm thành phố và ngược lại.

Tập đoàn này cũng cho biết sẽ tiếp nhận toàn bộ lao động dôi dư hoặc tạm thời chưa bố trí được việc làm trong quá trình sắp xếp lại hệ thống đường sắt nội đô vào làm việc tại các cơ sở của Vingroup.

Tags

vingroup

đề xuất

ga Hà Nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại