Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nghiên cứu 1.000 ha đất tại Ấn Độ để xây đại đô thị

Thảo Vân |

Tập đoàn Vingroup đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với chính quyền bang Maharashtra - bang có quy mô kinh tế lớn nhất Ấn Độ liên quan đến việc nghiên cứu cơ hội đầu tư tại quốc gia này. Tổng quy mô đầu tư dự kiến khoảng 6,5 tỷ USD.

Theo nội dung thỏa thuận được đăng tải trên website của VinFast, Vingroup sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của bang, gồm Cơ quan Phát triển Vùng Đô thị Mumbai (MMRDA) và Bộ Công nghiệp, để tìm hiểu khả năng triển khai các dự án tại Vùng đô thị Mumbai (MMR) và một số khu vực khác thuộc bang Maharashtra. Các lĩnh vực được đề cập gồm phát triển đô thị, giao thông, năng lượng và hạ tầng xã hội.

Ông Phạm Sanh Châu - Tổng giám đốc Vingroup châu Á tại sự kiện.

Ở mảng phát triển đô thị, doanh nghiệp dự kiến nghiên cứu các khu đô thị tích hợp với quy mô khoảng 1.000 ha, bao gồm nhà ở, thương mại và các tiện ích liên quan. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 5 tỷ USD.

Trong lĩnh vực giao thông, Vingroup thông qua công ty GSM tại Ấn Độ đề xuất phương án triển khai dịch vụ taxi điện với quy mô dự kiến 60.000 xe, đi kèm nền tảng vận hành. Quy mô đầu tư cho mảng này khoảng 1,5 tỷ USD.

Đối với năng lượng, thông qua VinEnergo, doanh nghiệp cho biết sẽ nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng tại Ấn Độ.

Ngoài ra, các đơn vị thành viên như Vinschool, Vinmec và Vinpearl cũng được đề cập trong kế hoạch tìm hiểu cơ hội phát triển các dự án liên quan đến giáo dục, y tế và du lịch.Về phía chính quyền, bang Maharashtra và MMRDA dự kiến hỗ trợ trong việc xác định quỹ đất, quy hoạch, thủ tục pháp lý và hạ tầng kết nối, theo quy định hiện hành.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc Vingroup châu Á, cho biết thỏa thuận này nằm trong kế hoạch mở rộng hoạt động của tập đoàn tại Ấn Độ, sau các MOU đã ký với một số bang khác như Telangana và Tamil Nadu.

Theo số liệu công bố, Maharashtra là bang có quy mô kinh tế lớn nhất Ấn Độ, chiếm khoảng 14% GDP cả nước, với dân số hơn 130 triệu người. Khu vực Mumbai hiện là một trong những trung tâm kinh tế lớn của quốc gia này.Vingroup là doanh nghiệp tư nhân đa ngành của Việt Nam. Tại Ấn Độ, tập đoàn này đã ký một số thỏa thuận hợp tác với các bang và đang triển khai hoạt động thông qua các đơn vị thành viên, trong đó có VinFast.


