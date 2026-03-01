Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng một xã Hà Nội lấy ý kiến về mở rộng trục đường dài hơn 36km, vốn đầu tư 153.000 tỷ đồng, chạy qua 21 xã, phường

UBND xã Ngọc Hồi phối hợp với Tập đoàn Vingroup lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về hồ sơ phương án tuyến tỷ lệ 1/500, Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị. Thời gian lấy ý kiến đến ngày 5/4.

Ý kiến của các chuyên gia, tổ chức, cá nhân sẽ được UBND xã Ngọc Hồi tổng hợp gửi chủ đầu tư và UBND thành phố để triển khai các công việc tiếp theo theo quy định.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A tổng chiều dài tuyến đường khoảng 36,3 km, quy mô mặt cắt ngang khoảng 90 m; vận tốc thiết kế 80km/h với tổng mức đầu tư khoảng 152.600 tỷ đồng, hình thức đầu tư BT.

Điểm đầu dự án kết nối với đường Đại Cồ Việt (tại nút giao hầm Kim Liên), điểm cuối kết nối với cầu Giẽ.

Tuyến Lê Duẩn – Giải Phóng – Quốc lộ 1A sẽ được mở rộng lên 90 m, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 153.000 tỷ đồng.

Dự án đi qua 21 phường, xã của thành phố gồm Văn Miếu, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên. Theo quy hoạch, toàn tuyến sẽ được mở rộng lên 90 m.

Về phương án, vị trí tuyến theo đề xuất Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (HUPI), đoạn từ Vành đai 1 đến Vành đai 2 tránh cắt vào các công trình cao tầng hiện như: khu khám bệnh của bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Tai mũi họng Trung ương; khu giảng đường của Đại học Bách Khoa, đại học Xây Dựng, đại học Kinh tế quốc dân; tòa nhà cao tầng Hòa Phát (có công trình tầng hầm).

Đoạn từ Vành đai 2 đến vành đai 2,5 (hầm chui Kim Đồng) tránh cắt vào các công trình cao tầng hiện có như: Tòa nhà Agribank 194 Giải Phóng, dự án 360 Giải Phóng (có công trình tầng hầm).

Đoạn tuyến đi qua ga Giáp Bát: chỉ giới đường đỏ phía Đông cập nhật các chỉ giới đã cấp các hộ dân và dự án dọc tuyến, mở 90m về phía Tây cắt vào ga Giáp Bát (sẽ di dời theo quy hoạch).

Đoạn đi qua khu vực hồ Linh Đàm chỉ giới đường đỏ 2 bên sẽ được đề xuất trên cơ sở hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu đất của chùa Pháp Vân, đình – chùa Tứ Kỳ, mở đường về phía Tây (cắt vào khu vực mặt nước của hồ Linh Đàm). Các đoạn tuyến còn lại sẽ căn cứ vào chỉ giới đường đỏ phía Tây lấy trùng với chỉ giới đường gom đường sắt thuộc hồ sơ Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm.

Đoạn từ cầu Văn Điển đến nút giao đường 70: Phương án tuyến đường mở rộng khu vực phía Tây giáp sông Tô Lịch theo quy hoạch phân khu S5 được xác định là đất cây xanh và khu vực ga Văn Điển sẽ được di dời theo Quy hoạch, do đó đề xuất chỉ giới đường đỏ phía Đông giữ theo các hồ sơ chỉ giới và quy hoạch trước đây đã cấp.

Dự án được định hướng hình thành một tuyến trục hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội với chuỗi đô thị lớn phía Nam như Khu đô thị Olympic, dự án của Trump Organization, Đô thị Phú Xuyên…, đồng thời tăng cường liên kết với các tỉnh lân cận.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện năng lực giao thông, tái cấu trúc không gian đô thị dọc trục Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Thủ đô.