Các nước láng giềng của Việt Nam cho làm online hoàn toàn, tuần làm 4 ngày để tiết kiệm xăng dầu

Người dân ở Pai, thuộc phía Bắc tỉnh Mae Hong Son, Thái Lan, xếp hàng mua xăng. Ảnh: The Nation

Theo Reuters, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vừa ra lệnh cho các cơ quan Nhà nước áp dụng hình thức làm việc tại nhà hoàn toàn từ ngày 10/3. Tuy nhiên, sẽ có ngoại lệ đối với các quan chức phải phục vụ công chúng. Việc này nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh khan hiếm năng lượng do xung đột ở Trung Đông gây ra.

Ngoài ra, Thái Lan còn áp dụng các biện pháp khác như tạm dừng các chuyến đi nước ngoài, sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy.

Quyết định yêu cầu hầu hết các cơ quan Nhà nước áp dụng hình thức làm việc tại nhà được Nội các Thái Lan thông qua vào phiên họp sáng 10/3. Đây chính là là một phần trong kế hoạch khẩn cấp để hạn chế nhu cầu năng lượng quốc gia.

Ông Danucha Pichayanan, Tổng thư ký Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan, đã chính thức xác nhận thông tin này. Ông cho biết, động thái này nhằm mục đích giảm tiêu thụ năng lượng trong bối cảnh rủi ro nguồn cung đang gia tăng rõ rệt.

Đáng chú ý, ngoài việc thay đổi hình thức làm việc, Nội các Thái Lan cũng đưa ra quy định nghiêm ngặt về việc di chuyển. Theo đó, các quan chức Chính phủ được yêu cầu tạm dừng tất cả những chuyến đi nước ngoài không thực sự cần thiết trong giai đoạn này. Thay vào đó. Chính phủ Thái Lan chỉ cho phép thực hiện các cuộc họp quốc tế mang tính cấp bách và bắt buộc.

Những biện pháp này được áp dụng với kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong việc sử dụng ngân sách và tài nguyên năng lượng của khối công quyền.

Trước lo ngại thiếu hụt về nguồn cung xăng dầu, Bộ Năng lượng Thái Lan cũng đã đề xuất thêm các biện pháp tiết kiệm năng lượng, bao gồm việc đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26 đến 27 độ C và khuyến khích mặc áo ngắn tay trong mùa nóng cao điểm ở Thái Lan.

Hiện tại, Chính phủ Thái Lan cũng đang tìm kiếm sự hợp tác tự nguyện từ khu vực tư nhân và đã yêu cầu Cục Quan hệ công chúng triển khai các chiến dịch truyền hình, phát thanh và mạng xã hội để thúc đẩy tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, nếu tình hình xấu đi hoặc bắt đầu gây gián đoạn nghiêm trọng đến nguồn cung cấp năng lượng, chính quyền nước này có thể áp dụng các biện pháp bắt buộc, chẳng hạn như tắt các biển báo chiếu sáng sau 10 giờ tối hoặc giới hạn giờ hoạt động của các trạm xăng.

Trước đó, vào ngày 4/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Phiphat Ratchakitprakarn cho biết, Thái Lan chưa xuất hiện tình trạng thiếu hụt dầu. Phó Thủ tướng khẳng định hiện nay dầu nhập khẩu của Thái Lan đi qua Eo biển Hormuz chiếm khoảng 50% tổng nguồn cung. Do đó, nếu tính cả các nguồn dầu khác không đi qua tuyến hàng hải này, lượng dự trữ của Thái Lan có thể bảo đảm tới 90 ngày.

Không riêng gì Thái Lan, một quốc gia ở Đông Nam Á là Philippines (nước nhập khẩu gần như toàn bộ nhu cầu dầu mỏ) cũng đã bắt đầu áp dụng tuần làm việc 4 ngày cho các cơ quan Chính phủ nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông đẩy giá nhiên liệu lên cao.

Giá dầu thế giới hạ nhiệt

Giá dầu thế giới quay đầu giảm vào sáng nay (10/3). Ảnh minh họa

Theo dữ liệu từ Oilprice sáng 10/3, giá dầu Brent đang giao dịch quanh mức 91 - 92 USD/thùng, tức là giảm mạnh so với mức đỉnh gần 119 USD/thùng ghi nhận trước đó. Tương tự, dầu WTI của Mỹ cũng giảm về khoảng 88-89 USD/thùng, thấp hơn nhiều sp với mức trên 111 USD/thùng thiết lập trong phiên tăng mạnh đầu tuần.

Đà giảm của giá dầu thế giới xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự tại Iran đang đạt tiến triển nhanh và “sẽ sớm kết thúc”. Tuyên bố này làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia năng lượng, biến động của thị trường dầu vẫn chưa thể sớm ổn định. Bởi chỉ cần xung đột tại Trung Đông kéo dài hoặc việc vận chuyển dầu qua Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu hoàn toàn có thể quay trở lại vùng 100 USD/thùng hoặc thậm chí là cao hơn.

