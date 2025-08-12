Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng vừa chốt bổ sung một mảng kinh doanh trụ cột – là ngành trị giá 1.100 tỷ USD, 10 năm qua mọi chỉ số đều tăng như tên lửa

Nhân kỷ niệm 32 năm thành lập, Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố mở rộng thêm 2 lĩnh vực kinh doanh trụ cột mới gồm hạ tầng và năng lượng xanh. Nếu như hạ tầng là lĩnh vực kinh doanh đầy tham vọng của Tập đoàn này với VinSpeed – đơn vị đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với vốn đầu tư dự kiến có thể đạt 62 tỷ USD thì năng lượng xanh lại là một trong những lĩnh vực "hot trend" trên toàn cầu hiện nay.



Quy mô thị trường năng lượng xanh toàn cầu ra sao?

Theo báo cáo của IRENA, tổng đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực năng lượng xanh (gồm các nguồn tái tạo thân thiện với môi trường như điện mặt trời, gió, thuỷ điện, địa nhiệt, sinh khối vv…) và công nghệ hỗ trợ đạt kỷ lục 1,9 nghìn tỷ USD vào năm 2024, trong đó riêng đầu tư vào năng lượng tái tạo là 728 tỷ USD.

Giá trị thị trường năng lượng tái tạo toàn cầu ước tính ở mức 1,085 nghìn tỷ USD năm 2024, dự kiến tăng lên 1,101 nghìn tỷ USD cho năm nay. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt khoảng 9,5% trong giai đoạn 2025-2033.

Trong những năm gần đây, tỷ trọng năng lượng tái tạo (đặc biệt là điện mặt trời và gió) trong sản xuất điện toàn cầu đã tăng nhanh, đạt khoảng 30-32% sản lượng điện toàn cầu giai đoạn 2023-2024. Tất nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn so với điện than và điện khí, ước tính chiếm tổng cộng 60% sản lượng toàn cầu, theo một số báo cáo.

Nguồn: IRENA, WEI, IEA.

Tuy nhiên, đầu tư toàn cầu chắc chắn chuyển dịch mạnh về phía ngành năng lượng xanh. Theo báo cáo của IEA và World Energy Investment, đầu tư vào công nghệ năng lượng sạch đạt kỷ lục (1,9 nghìn tỷ USD năm 2024). Tốc độ công suất lắp đặt mới của năng lượng mặt trời và năng lượng gió cũng tăng cực mạnh, lên đến hàng trăm GW mỗi năm giai đoạn 2023-2024.

Triển vọng dài hạn rất khả quan là một lý do khiến nhiều ông lớn toàn cầu đổ tiền vào lĩnh vực này. Theo một số dự báo, chi phí sản xuất điện mặt trời và điện gió có thể giảm thêm 20-30% nhờ tiến bộ công nghệ và quy mô sản xuất lớn hơn.

Các mô hình kết hợp năng lượng tái tạo với lưu trữ pin, sản xuất hydro xanh hoặc lưới điện xuyên biên giới sẽ giúp giảm đáng kể tác động của tính gián đoạn và tăng khả năng thay thế hoàn toàn nhiên liệu hoá thạch trong một số lĩnh vực.

Ở góc độ chính trị - kinh tế, năng lượng tái tạo đang dần trở thành công cụ chiến lược của nhiều quốc gia trong việc đảm bảo anh ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu và tạo lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế carbon thấp.

Vingroup tiếp cận mảng năng lượng sạch như thế nào?

Từ tháng 3/2025, ông Phạm Nhật Vượng đã thành lập công ty CP Năng lượng VinEnergo với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Ông Vượng góp cổ phần là 35,04 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 0,9% vốn điều lệ Vingroup, chiếm tỷ lệ sở hữu 71%, 2 con trai ông là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng cũng tham gia góp vốn với tỷ lệ sở hữu mỗi người là 5%.

VinEnergo đã có công văn đề xuất triển khai một số dự án điện năng lượng tái tạo tại 7 địa phương, tổng quy mô công suất 47.500 MW giai đoạn 2025-2035.

VinEnergo sẽ đầu tư giải pháp lưu trữ điện năng tại Việt Nam và một số quốc gia châu Á như Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Mới đây, công ty của ông Phạm Nhật Vượng cũng vừa công bố đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do VinFast sản xuất để hoàn thiện một giải pháp năng lượng toàn diện, đảm bảo cung cấp điện sạch và ổn định.

Kế hoạch dài hơi của VinEnergo là phát triển các dự án năng lượng tái tạo và giải pháp lưu trữ năng lượng (BESS) tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines với tổng công suất dự kiến lên đến 80 GW.