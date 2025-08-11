Tuabin gió lớn nhất thế giới của Trung Quốc gây ra hiệu ứng không ngờ, chuyên gia đặt câu hỏi: Công nghệ đỉnh cao phải đánh đổi những gì?

Tháng 8/2024, nhà sản xuất tuabin gió tư nhân lớn nhất ở Trung Quốc Mingyang Smart Energy đã lắp đặt tuabin gió ngoài khơi lớn nhất thế giới. Công trình cao 242 mét với cánh quạt dài 128 mét, đủ sức cung cấp điện cho khoảng 96.000 hộ gia đình mỗi năm.

Trước đó, kỷ lục thế giới thuộc về tuabin 16 MW cũng của Trung Quốc. Giờ đây, cỗ máy khổng lồ 20 MW đã vượt xa cột mốc này.

Tuabin được khánh thành ngày 28/8/2024 tại tỉnh Hải Nam của Trung Quốc. Vị trí này được lựa chọn nhờ tốc độ gió tối ưu và khoảng cách hợp lý tới thềm lục địa, giúp nâng hiệu suất vận hành.

Theo EcoNews, công nghệ mới giúp khai thác năng lượng gió hiệu quả hơn nhờ cánh quạt quét qua diện tích rộng tương đương hơn hai sân bóng đá. Điều này đồng nghĩa, số lượng tuabin cần thiết để sản xuất cùng một lượng điện sẽ giảm, qua đó tiết kiệm diện tích và giảm tác động môi trường.

Theo Mingyang, tuabin được thiết kế đặc biệt để chịu được bão. Chúng có khả năng chống chịu sức gió lên tới 79,8 m/s. Đặc điểm này khiến tuabin trở thành lựa chọn tiềm năng cho các khu vực vừa nhiều gió vừa thường xuyên hứng chịu bão.

Dự án thể hiện năng lực của Trung Quốc trong quá trình chuyển đổi xanh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng toàn cầu của năng lượng tái tạo. Đây cũng là minh chứng cho tiềm năng của điện gió. Gió là nguồn năng lượng dồi dào, sẵn có và không để lại chất thải ô nhiễm như nhiên liệu hóa thạch.

Tuy vậy, lịch sử cho thấy mọi sự đổi mới đều phải đánh đổi. Tuabin siêu lớn này có thể giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch hoặc cạnh tranh với điện hạt nhân, nhưng chúng cần được đánh giá tác động môi trường toàn diện trước khi triển khai rộng rãi.

Kích thước khổng lồ của tuabin đang làm thay đổi vi khí hậu khu vực. Các nhà khoa học ghi nhận biến đổi trong hướng gió và phân bố nhiệt độ xung quanh. Mức độ thay đổi vượt xa những gì từng thấy ở các tuabin trước đây.

Những biến đổi này hiện mới chỉ mang tính cục bộ nhưng đặt ra câu hỏi quan trọng: Liệu các dự án quy mô lớn như vậy có thể vô tình tác động tới hệ thống thời tiết khu vực? Điều này sẽ ảnh hưởng ra sao tới khí hậu ven biển, đường di cư của chim hay sự đa dạng sinh học biển?

Việc duy trì sự cân bằng giữa năng lượng và hệ sinh thái địa phương sẽ phụ thuộc vào việc đảm bảo rằng các công nghệ này không vô tình gây xáo trộn. Lợi ích về năng lượng của tuabin là không thể chối cãi, nhưng đó cũng là một lời cảnh báo rằng những tiến bộ trong năng lượng tái tạo cũng có những hạn chế riêng.

Theo EcoNews, Wonderful Engineering