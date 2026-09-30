VinFast vừa “bắt tay” ông lớn Hàn Quốc sở hữu vật liệu ô tô hàng đầu thế giới

HS Hyosung và Công ty VinFast Việt Nam đã ký kết hợp tác trong cung ứng linh kiện ô tô.

Sáng 29/9, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phối hợp với Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam tổ chức lễ khởi công Nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm các loại tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Thăng Trường.

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 28/7/2026, có quy mô khoảng 11 ha, tổng vốn đăng ký 2.606,1 tỷ đồng, tương đương khoảng 100 triệu USD.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ sản xuất sợi BCF, thảm dùng cho ô tô và các loại thảm khác, triển khai qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 80 triệu USD, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý IV/2027, với công suất khoảng 10.800 tấn sợi BCF, 3,8 triệu m2 thảm dùng cho ô tô và 4 triệu m2 các loại thảm khác mỗi năm.

Giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, dự kiến vận hành từ quý II/2029, bổ sung công suất khoảng 6.000 tấn sợi BCF mỗi năm.

Điểm đáng chú ý tại lễ khởi công là HS Hyosung và Công ty VinFast Việt Nam đã ký kết hợp tác trong cung ứng linh kiện ô tô. Tuy nhiên, thông tin công bố hiện chưa nêu cụ thể loại linh kiện, giá trị hợp đồng, sản lượng hay thời hạn hợp tác.

Tập đoàn HS Hyosung và Công ty VinFast Việt Nam ký kết hợp tác. Ảnh: HỒ QUÂN (Báo Đà Nẵng)

HS Hyosung là tập đoàn công nghiệp Hàn Quốc được hình thành sau đợt tái cấu trúc Hyosung Group vào tháng 7/2024, kế thừa nhiều mảng kinh doanh lâu năm của tập đoàn này, nổi bật là vật liệu công nghiệp và vật liệu ô tô. Đơn vị chủ lực HS Hyosung Advanced Materials hiện giữ thị phần số 1 thế giới về PET tire cord – vật liệu gia cường bên trong lốp xe, với sản phẩm được sử dụng trong khoảng một nửa số lốp ô tô con trên toàn cầu. Tập đoàn cũng sản xuất vật liệu dây an toàn, túi khí, steel cord, sợi aramid và sợi carbon.

Việt Nam là một trong những cứ điểm sản xuất lớn của HS Hyosung. Tập đoàn bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ năm 2007; đến năm 2025, tổng vốn đầu tư tích lũy được công bố khoảng 4,6 tỷ USD, với hơn 10.000 lao động và doanh thu khoảng 3,5 tỷ USD mỗi năm.

Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam là doanh nghiệp thành viên trong hệ thống HS Hyosung. Doanh nghiệp được thành lập năm 2018 và hiện có các cơ sở sản xuất tại KCN Tam Thăng và KCN Tam Thăng mở rộng. Trước dự án 100 triệu USD vừa khởi công, HS Hyosung Quảng Nam đã đầu tư hơn 450 triệu USD tại khu vực này, tập trung vào các sản phẩm như tire cord, sợi kỹ thuật và vật liệu túi khí ô tô.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để HS Hyosung, VinFast và các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài tại thành phố.