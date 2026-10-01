VinFast Việt Nam được thêm vào liên danh chủ đầu tư siêu dự án 34 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Sau khi điều chỉnh, liên danh chủ đầu tư dự án gồm Vinhomes, VinFast Việt Nam; Công ty Ngọc Quý và Công ty Phát triển Tương lai.

HĐQT CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa thông qua việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên danh chủ đầu tư thực hiện Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Dự án này có tên cũ là Khu đô thị thể thao Olympic được khởi công vào tháng 12/2025 với diện tích khoảng 9.171 ha, gồm 4 dự án thành phần. Sơ bộ tổng vốn khoảng 925.651 tỷ đồng.

Nhà đầu tư ban đầu là liên danh Vinhomes - CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Hồi - CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương lai - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý.

Vinhomes cho biết, Công ty Bất động sản Ngọc Hồi đã sáp nhập vào CTCP VinFast Việt Nam. Còn Công ty Tương Lai đã sáp nhập vào CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (nay là CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai).

Như vậy, sau khi kế thừa tư cách thành viên liên danh, liên danh nhà đầu tư của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội bao gồm: Vinhomes, VinFast Việt Nam; Công ty Ngọc Quý và Công ty Phát triển Tương lai.

Mỗi thành viên trong liên danh có trách nhiệm và được phép đại diện liên danh huy động vốn cho dự án.

Nếu các thành viên còn lại đồng ý, công ty tham gia liên danh với tỷ lệ 35% được quyền dùng tài sản/quyền tài sản thuộc dự án để đảm bảo cho nghĩa vụ của công ty; hoặc dùng phần tài sản dự án phân bổ theo tỷ lệ 35% để bảo đảm cho nghĩa vụ của bất kỳ thành viên liên danh nào, kể cả VinFast Việt Nam hay Phát triển Tương lai.

Số liệu từ chủ đầu tư cho biết, tính đến tháng 7/2026, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đã chi trả đền bù khoảng hơn 50.000 tỷ đồng (hơn 50% tiến độ).

Dự án được khởi công ngày 19/12/2025. Đây là dự án khu đô thị lớn nhất Việt Nam.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa khu vực và thế giới, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Trung tâm của dự án là Sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với hệ thống mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội được kỳ vọng không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực và các vùng lân cận.