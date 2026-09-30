VinFast VF Wild xuất hiện tại VIMS 2026: Đọc nhanh trong 30 giây để biết ngắm xe ở đâu

VinFast xác nhận sẽ mang mẫu xe bán tải VF Wild đến Triển lãm VIMS.

VinFast VF Wild trưng bày vào cuối tuần này

Cuối tuần này, Triển lãm Vietnam Innovation Mobility Show (VIMS) 2026 sẽ mở cửa đón khách trong hai ngày 3 và 4/10, thời gian từ 8h đến 18h. Địa điểm tổ chức VIMS 2026 là Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội.

Trong khuôn khổ triển lãm, khách tham quan sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn liên quan đến ô tô như lái thử, giải trí và mini game. Đặc biệt, đêm Gala trao giải Car Choice Awards (CCA) 2026 cũng sẽ được tổ chức tại đây vào lúc 17h ngày 4/10/2026.

VinFast VF Wild sẽ xuất hiện tại VIMS 2026. Ảnh minh họa: Vĩnh Phúc

Bên cạnh sự xuất hiện của dàn xe khoảng 60 chiếc thuộc Top 5 đề cử Car Choice Awards 2026, VIMS còn gây chú ý với sự xuất hiện của "tân binh" bán tải VF Wild. Thông tin này đã được VinFast xác nhận.

Việc trưng bày VinFast VF Wild tại VIMS sẽ là cơ hội hiếm có để khách tham quan có thể trực tiếp ngắm nhìn, so sánh mẫu xe này với khoảng 60 mẫu xe khác. Xét trong nhóm xe bán tải, VIMS dự kiến có sự góp mặt của Ford Ranger Raptor V6. Mẫu xe bán tải của Ford nằm trong Top 5 đề cử hạng mục Xe chất chơi của năm.

VinFast VF Wild trưng bày tại showroom. Ảnh: Đại lý

Thông tin cần biết về VinFast VF Wild

VF Wild là sản phẩm thương mại mới nhất của VinFast. Mẫu xe bán tải này được VinFast chính thức ra mắt ngày 19/9. Đây là mẫu bán tải điện sử dụng pin, đồng thời được trang bị hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle) để mở rộng phạm vi hoạt động.

VinFast VF Wild có kích thước tổng thể 5.376 x 2.069 x 1.873 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 3.258 mm. Thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm. Các điểm nhấn bên ngoài có thể kể đến như nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng và các đường gân lớn chạy dọc thân xe. Xe sử dụng la-zăng 18 inch, bọc bên ngoài là bộ lốp 255/70.

Khách tham quan VIMS có cơ hội trải nghiệm VinFast VF Wild. Ảnh: Vĩnh Phúc

Bên trong khoang lái, VF Wild sở hữu màn hình cảm ứng 10 inch, cần số điện tử đặt sau vô lăng. Đáng chú ý, phần táp-pi cửa có họa tiết lấy cảm hứng từ địa hình đỉnh Fansipan.

"Trái tim" của VF Wild là động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng mô-tơ điện. Xe dùng bộ pin LFP 46,4 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện hơn 250 km. Khi kết hợp với nhiên liệu xăng, xe có thể hoạt động tối đa hơn 1.000 km.

VF Wild có giá niêm yết từ 860 triệu đồng cho các màu đen, đỏ và trắng, trong khi màu bạc có giá 872 triệu đồng. Bên cạnh khuyến mại đặt cọc sớm, VinFast còn ưu đãi cho khách hàng đang sở hữu ô tô hoặc xe máy chạy xăng của bất kỳ thương hiệu nào, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast, khi mua VF Wild được hưởng thêm 5%. Cộng dồn khuyến mại, giá VF Wild chỉ còn từ 756 triệu đồng.