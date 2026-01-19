Các đại lý vừa đồng loạt hé lộ những hình ảnh poster đầu tiên về mẫu xe điện mới mang tên VinFast VF MPV 7. Khác với dòng Limo Green vốn tập trung mạnh vào nhóm khách hàng kinh doanh vận tải, mẫu xe này được định vị là phiên bản MPV cao cấp hơn, hướng đến đối tượng người dùng gia đình. Cả hai phiên bản dự kiến sẽ được bán song song để đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc xe đa dụng.

VF MPV 7 sẽ là bản cao cấp hơn của Limo Green. Ảnh: Đại lý

Theo thông tin từ phía đại lý, mức giá dự kiến cho VF MPV 7 là 819 triệu đồng, chênh lệch khoảng 70 triệu đồng so với bản Limo Green. Thời gian mở cổng nhận đặt cọc được ấn định từ ngày 20/1/2026, song các đại lý đã cho đặt từ hôm nay. Khách hàng đặt mua sớm trong giai đoạn này sẽ nhận được gói quà tặng là 2 năm bảo hiểm, với lựa chọn quy đổi ra tiền mặt trị giá 15 triệu đồng.

Một điểm đáng lưu ý đối với người mua cá nhân là theo lời của một số tư vấn bán hàng, khả năng mẫu xe này sẽ có cam kết ra biển trắng thay vì biển vàng kinh doanh dịch vụ. Điều này củng cố thêm định hướng của hãng trong việc tách biệt rõ ràng mục đích sử dụng của VF MPV 7 so với phiên bản Limo Green trước đó.

Một chiếc VF MPV 7 có thể là bản thử nghiệm được bắt gặp ở hầm một tòa nhà ở Hà Nội. Ảnh: Nguyen Anh Loi

Chiếc xe khác thử nghiệm thậm chí sở hữu bộ mâm dạng phay, khác so với hình ảnh mới được các đại lý chia sẻ. Ảnh: ST

Dựa vào một số hình ảnh rò rỉ, về thiết kế ngoại thất, VF MPV 7 sở hữu một số chi tiết nâng cấp để tăng tính nhận diện. Xe được trang bị bộ mâm kích thước 19 inch, lớn hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình cánh chim đặc trưng. Hệ thống gương chiếu hậu cũng được tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh điện, gập điện và đèn báo rẽ.

Ngoại thất VF MPV 7 khác Limo Green ở cụm đèn LED cánh chim và mâm lớn. Ảnh dựng đồ họa AI tham khảo.

Không gian bên trong xe ghi nhận sự thay đổi đáng kể với ghế bọc giả da, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập và màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch. Cải tiến nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong khoang lái chính là cụm vô lăng tích hợp đầy đủ phím bấm điều khiển và cần số được chuyển ra phía sau vô lăng. Ngoài ra, công nghệ an toàn trên xe còn nổi bật với camera 360 độ và cảm biến va chạm phía sau.

Nội thất VF MPV 7 sẽ có một vài điểm khác biệt so với Limo Green như cần số, nút bấm. Ảnh dựng đồ họa AI tham khảo.

Về sức mạnh vận hành, VF MPV 7 có thể vẫn giữ nguyên thông số từ hệ truyền động của Limo Green với động cơ 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Pin của xe có thể có dung lượng 60,13 kWh, cho phép di chuyển quãng đường tối đa 450 km (chuẩn NEDC) và hỗ trợ sạc nhanh từ 10-70% trong vòng 30 phút.