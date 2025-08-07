VinFast VF 9 bản đặc biệt cuối cùng cũng lộ diện rõ ràng: Tên gọi khác, vách ngăn riêng biệt, ghế thương gia, dễ chỉ còn 5 chỗ

Trưa ngày 6/8, mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh thực tế mẫu VinFast VF 9 bản kéo dài, với tên gọi ở đuôi xe là “Lạc Hồng 900 LX”. Hiện phía VinFast vẫn chưa đưa ra những thông tin chính thức về mẫu xe này.

Ngoại hình tương tự VF 9 cho thấy mẫu xe mới có thể được phát triển dựa trên dòng SUV cao cấp nhất hiện nay của hãng.

Thực tế trước đó đã xuất hiện những hình ảnh bắt gặp hoặc rò rỉ mẫu xe này. Theo các thông tin lan truyền đến nay, đây là phiên bản giới hạn, dự kiến tổng cộng 62 chiếc được sản xuất bao gồm 12 chiếc có khả năng chống đạn và 50 thuộc bản thường.

Quay trở lại chiếc VinFast Lạc Hồng 900 LX, bức ảnh chụp cho thấy ngoại thất xe có màu đen bóng, với nhiều chi tiết thay đổi như lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn ở đầu xe, khác biệt hoàn toàn so với VinFast VF 9 tiêu chuẩn. Dải LED cánh chim ở đầu xe cũng được làm ngắn hơn do tạo hình lưới tản nhiệt mới. Đèn chiếu sáng đặt thấp hơn so với VF 9.

Phần hông xe cho thấy mẫu xe này dài hơn hẳn so với VF 9.

Một số thay đổi khác trên VinFast Lạc Hồng 900 LX như các khe gió nhỏ hơn tích hợp ở bên rìa cản trước/sau dùng hoạ tiết nan ngang mạ chrome. Hay các logo chữ “V” màu vàng ở cột C, phía đuôi, tâm bánh xe, vô lăng và tựa đầu ghế ngồi được làm cách điệu từ cánh chim. Logo đầu xe thậm chí được đặt nổi trên nắp capo.

Đặc biệt, phần hông xe cho thấy mẫu xe này dài hơn hẳn so với VF 9 đang mở bán. Giữa hai cửa hông của xe có một khoảng ngăn cách. Chi tiết này thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe có trục cơ sở kéo dài.

Bên trong nội thất, sự thay đổi lớn nhất của VinFast Lạc Hồng 900 LX nằm ở hàng sau khi bổ sung thêm một vách ngăn cố định giữa hai hàng ghế, được ốp gỗ và có tấm kính chắn mang đậm chất thương gia.

Không gian hàng ghế sau nhiều khả năng được "chăm chút" kỹ lưỡng nhất, cho thấy đây sẽ là một mẫu "xe chủ tịch" đích thực.

Hai ghế sau cũng được thay mới khi có thêm bệ đỡ bắp chân. Dàn nút bấm trên cửa cho thấy những tiện ích gồm chỉnh điện đa hướng có thể ngả sâu thông qua một nút bấm, sưởi ấm và làm mát ghế. Hệ thống điều hòa cũng được tuỳ chỉnh riêng biệt, nhiều khả năng là loại 4 vùng.

Bức ảnh chụp khoang cốp không cho thấy sự hiện diện của hàng ghế thứ ba. Không loại trừ khả năng đã bị lược bỏ nhằm tạo thêm không gian để hàng ghế thứ hai ngả sâu hơn.

Một số điểm khác biệt gồm các chi tiết ốp gỗ sáng màu, logo cánh chim ở vô lăng, các dải mạ chrome đều có màu vàng liên tưởng tới chi tiết mạ vàng.

Một số thông tin cho rằng xe có thể sử dụng động cơ hybrid, nhưng chưa có bằng chứng xác thực.

Hiện chưa rõ chiếc VinFast Lạc Hồng 900 LX này có khác biệt nào về hệ dẫn động so với VF 9 hay không. Từng có tin đồn mẫu xe này sẽ sử dụng hệ dẫn động hybrid xăng/điện thay cho thuần điện.

Để gia tăng sự cao cấp và đặc biệt, có đại lý từng cho biết mẫu xe này có thể có bản chống đạn.

Ảnh: Mạng xã hội