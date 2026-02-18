VinFast VF 7 tiếp tục được bắt gặp trên đường phố Mỹ

Mẫu SUV điện VinFast VF 7 vừa tiếp tục được bắt gặp khi đang vận hành trên đường phố Mỹ, theo một đoạn video do chuyên trang ô tô địa phương đăng tải.

Theo hình ảnh ghi lại, chiếc VF 7 mang ngoại thất màu đen, thiết kế tổng thể giữ nguyên ngôn ngữ quen thuộc đã từng được hãng công bố. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình chữ V – chi tiết nhận diện đặc trưng trên các dòng ô tô điện VinFast hiện nay.

Việc xe chạy thử mà không che chắn cũng cho thấy thiết kế ngoại thất gần như đã được “chốt” cho phiên bản thương mại. Một số góc quay cho thấy xe đang vận hành trên đường công cộng, nhiều khả năng thuộc chương trình thử nghiệm thực tế nhằm đánh giá khả năng vận hành, độ ổn định và tương thích hạ tầng trước khi mở bán chính thức.

Thực tế, đây không phải lần đầu VF 7 xuất hiện tại Mỹ. Trong hơn một năm qua, mẫu SUV điện này đã nhiều lần bị bắt gặp tại các bang như California trong quá trình chạy thử. Tần suất lộ diện ngày càng dày cho thấy VinFast đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng danh mục xe điện tại thị trường quốc tế trọng điểm này.

Hiện tại, VinFast vẫn đang kinh doanh hai mẫu SUV điện cỡ lớn hơn là VinFast VF 8 và VinFast VF 9 tại Mỹ. Đây là những sản phẩm đầu tiên được hãng phân phối chính thức, đóng vai trò “mở đường” cho thương hiệu Việt trong phân khúc xe điện toàn cầu. Theo dữ liệu bán hàng tại bang California, trong năm 2025, VF 8 đạt doanh số 316 xe, trong khi VF 9 ghi nhận 109 xe đăng ký.

Tuy nhiên, để mở rộng tệp khách hàng và gia tăng sản lượng, việc bổ sung các mẫu xe nhỏ hơn được xem là bước đi cần thiết. Trong kế hoạch đã công bố, VinFast dự kiến sớm giới thiệu hai mẫu xe thuộc phân khúc thấp hơn là VinFast VF 6 và VF 7 tới người tiêu dùng Mỹ. Đây là hai dòng xe được định vị ở phân khúc phổ thông hơn, nơi nhu cầu thị trường lớn và mức giá dễ tiếp cận hơn so với VF 8 hay VF 9.

VF 7 nói riêng được kỳ vọng đóng vai trò chủ lực nhờ kích thước gọn gàng, phù hợp điều kiện giao thông đô thị Mỹ, đồng thời vẫn sở hữu thiết kế hiện đại và dải công nghệ đặc trưng của hãng xe điện Việt Nam.

Việc liên tiếp thử nghiệm VF 7 trên đường phố Mỹ cho thấy hãng đang tích cực hoàn tất các bước kiểm định, từ vận hành, an toàn đến tiêu chuẩn kỹ thuật bản địa. Dù thời điểm mở bán cụ thể chưa được công bố, nhưng những lần “lộ diện” gần đây là tín hiệu cho thấy ngày ra mắt thị trường có thể không còn xa.