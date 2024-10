VinFast VF 6 và BYD Atto 3: Dưới 800 triệu, xe thuần điện hạng B nào đáng mua?

Giá bán

VF 6 Plus BYD Atto 3 Premium 855 triệu đồng 866 triệu đồng

Mặc dù giá bán của mẫu SUV điện VinFast hiện thấp hơn khoảng chục triệu đồng so với đối thủ, nhưng chúng tôi cho rằng sự chênh lệch này không đủ lớn để tác động đến quyết định lựa chọn của khách hàng. Thay vào đó, các yếu tố quan trọng hơn như thiết kế ngoại thất và nội thất, tính năng tiện ích, công nghệ an toàn, khả năng vận hành, cũng như sự tiện lợi trong quá trình tìm kiếm trạm sạc và khả năng thanh khoản trong tương lai, mới thực sự quyết định tâm lý của người tiêu dùng.

Thông số kỹ thuật

Thông số VF 6 Plus BYD Atto 3 Premium Dài x Rộng x Cao (mm) 4.241 x 1.834 x 1.580 4.455 x 1.875 x 1.615 Chiều dài cơ sở (mm) 2,730 2.720 Khoảng sáng gầm (mm) 170 150 Trọng lượng bản thân (kg) 1,750kg 2.160 Lốp, la-zăng 19 inch 18 inch

Dựa vào thông số kỹ thuật, BYD Atto 3 có kích thước lớn hơn với chiều dài 4.455 mm và chiều rộng 1.875 mm, điều này hứa hẹn sẽ đem tới không gian nội thất rộng rãi hơn so với VinFast VF 6, mẫu xe Việt Nam chỉ dài 4.241 mm và rộng 1.834 mm.

Tuy nhiên, VinFast VF 6 có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn một chút (2.730 mm so với 2.720 mm của Atto 3), điều này giúp VF 6 tăng tính ổn định thân xe tốt hơn khi chạy ở tốc độ cao, đặc biệt trong những tình huống ôm cua. Ngoài ra, VF 6 có khoảng sáng gầm cao hơn (170 mm) so với Atto 3 (150 mm), giúp mẫu xe Việt di chuyển tốt hơn trên các địa hình gồ ghề và trong điều kiện đường xá khó khăn.

Về trọng lượng bản thân VinFast VF 6 hiện tại đang nhẹ hơn nhiều so với BYD Atto 3 (1.750 kg so với 2.160 kg), đây là một yếu tố khá quan trọng giúp xe tối ưu khả năng vận hành và tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu suất của động cơ điện, mang lại khả năng tăng tốc tốt hơn.

Thiết kế ngoại hình

VinFast VF 6 sở hữu thiết kế hiện đại và tinh tế, đậm chất tương lai, khiến nó nổi bật trong phân khúc SUV hạng B. Được xây dựng với ngôn ngữ thiết kế thể thao, mẫu xe này mang dáng dấp của một chiếc coupe năng động với những đường nét sắc sảo và cuốn hút.

Phần đầu xe của VF 6 gây ấn tượng với lưới tản nhiệt đặc trưng hình cánh chim. Nắp ca-pô được thiết kế với các đường gân nổi bật, góp phần tăng thêm sự mạnh mẽ và khí động học cho xe. Đèn pha LED sắc nét được tích hợp với dải đèn ban ngày, tạo nên vẻ ngoài hiện đại.

Thân xe được thiết kế tối ưu hóa về khí động học, giúp giảm lực cản gió, tăng hiệu quả vận hành và tiết kiệm năng lượng. Các đường gân chạy dọc thân xe không chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn góp phần tăng tính thể thao và mạnh mẽ cho VF 6.

Phía sau xe, cụm đèn hậu LED được thiết kế liền mạch, tạo cảm giác đồng bộ và hài hòa với toàn bộ ngôn ngữ thiết kế.

Ảnh: Vnexpress

BYD Atto 3, đối thủ của VF 6 cũng mang đến phong cách năng động và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn hình chữ nhật, kết nối liền mạch với hai cụm đèn LED thiết kế sắc nét, tạo điểm nhấn ấn tượng.

Ảnh: Vnexpress

Thân xe sở hữu những đường gân mạnh mẽ, giúp cải thiện tính khí động học và mang lại vẻ thể thao. Đặc biệt, la-zăng được thiết kế hình bông hoa phay xước sơn đen nam tính, tăng thêm sự cá tính cho chiếc xe.

Ảnh: Vnexpress

Phía sau, cụm đèn hậu LED thiết kế liền mạch, kéo dài sang hai bên, mang phong cách tương tự như đèn của Lexus. Tổng thể phần đuôi xe thể hiện sự hài hòa, hiện đại và sang trọng, tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút cho Atto 3.

Trang bị ngoại thất

Trạng bị trên xe VinFast VF 6 Plus BYD Atto 3 Premium Đèn chiếu xa LED LED Đèn chiếu gần LED LED Đèn ban ngày LED LED Đèn pha tự động bật/tắt Có Có Đèn pha tự động xa/gần Có Có Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu Có Có Đèn hậu LED LED Đèn phanh trên cao LED LED Gương chiếu hậu/ chỉnh gập điện/ sấy Có thêm tính năng tự động chỉnh khi lùi Có Gạt mưa tự động Có Có Ăng ten vây cá Có Có Đèn sương mù Có Không

Trong phần trang bị ngoại thất, VinFast VF 6 và BYD Atto 3 có nhiều tính năng tương đồng, nhưng VF 6 lại nổi bật hơn nhờ tính năng gương chiếu hậu tự động điều chỉnh khi lùi. Trong quá trình trải nghiệm, chúng tôi nhận thấy tính năng này thực sự hữu ích, mang lại sự thuận tiện và giảm thiểu rủi ro khi di chuyển trong các khu vực hẹp hoặc đông đúc

Thiết kế nội thất

Nội thất của VinFast VF 6 được thiết kế hiện đại và tiện nghi, phản ánh triết lý tối giản nhưng tinh tế. Khoang ca bin được đặt chìm, mang tới cho người lái cảm giác thể thao. Khu vực trung tâm, nổi bật là màn hình cảm ứng lớn có độ sắc nét và nhanh nhạy cao, tích hợp tất cả gần như các chức năng trên xe. Chất liệu nội thất cao cấp cùng với ghế bọc da sang trọng không chỉ mang đến cảm giác êm ái mà còn tạo nên không gian đẳng cấp.

Ảnh: Vnexpress

Vì cùng là mẫu xe thuần điện, nên nội thất của BYD Atto 3 được sử dụng phong cách hiện đại và tối giản. Tuy nhiên khác với VF 6, mẫu xe nhà BYD hướng tới một không gian rộng rãi và thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách. Xe cũng được trang bị bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình cảm ứng lớn 15.6 inch có thể xoay 90 độ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều khiển các chức năng như điều hòa, giải trí. Chất liệu cao cấp được sử dụng cho ghế ngồi và các bề mặt nội thất.

Trang bị nội thất

Trang bị nội thất và tiện ích VinFast VF6 Plus BYD Atto 3 Premium Chất liệu bọc ghế Da Da Điều chỉnh ghế lái Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 6 hướng Điều chỉnh ghế phụ Chỉnh cơ 4 hướng Chỉnh cơ 4 hướng Bảng đồng hồ tài xế Tích hợp vào màn hình trung tâm 5 inch Nút bấm tích hợp trên vô-lăng Có Có Chất liệu bọc vô-lăng Da Da Hàng ghế thứ hai Gập 60:40 Gập 60:40 Chìa khoá thông minh Có Có Khởi động nút bấm Có Có Điều hoà Tự động, 2 vùng Tự động Cửa gió hàng ghế sau Có Có Cửa kính một chạm 4 kính Có Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động Không Có Tựa tay hàng ghế sau Có Có Màn hình giải trí Cảm ứng 12,9 inch 15,6 inch/ có thể xoay 90 độ Màn hình hiển thị HUD Có Không Ra lệnh giọng nói Có Có Đàm thoại rảnh tay Có Có Hệ thống loa 6 8 Phát WiFi/Kết nối USB/Kết nối Bluetooth/Radio AM/FM Có Có/ Không có phát Wifi Sạc không dây Không Có Lọc không khí Có Có Trợ lý ảo Có Không Kết nối điện thoại thông minh VF Connect Không Nhớ vị trí ghế lái Không Không Thông gió (làm mát) ghế lái/ ghế phụ Có Không Kết nối Apple CarPlay/Android Auto Có Có/ Không kết nối Andoid Auto Sưởi kính sau Có Không Mở cốp Mở cốp chìa khoá từ xa Mở cốp chìa khoá từ xa/ Cốp điện Cửa sổ trời Không có Panorama

Dựa trên những trang bị và tiện ích đã đề cập, có thể thấy rằng VinFast VF 6 và BYD Atto 3 đều sở hữu các tính năng gần như tương đương nhau, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. VinFast VF 6 nổi bật với các tính năng vượt trội như màn hình hiển thị HUD, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cùng ghế lái và ghế phụ được trang bị chức năng thông gió và làm mát, mang lại trải nghiệm thoải mái và tiện nghi cho người sử dụng.

Ảnh : Vnexpress

Ngược lại, BYD Atto 3 lại ghi điểm với những trang bị đặc biệt mà VF 6 không có, bao gồm cửa sổ trời, màn hình trung tâm có khả năng xoay 90 độ giúp người lái dễ dàng thao tác, cốp điện tiện lợi cho việc vận chuyển hành lý. Sự khác biệt trong các tính năng này cho thấy mỗi mẫu xe đều có những ưu điểm riêng, phù hợp với sở thích và nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Không gian ca bin xe

Không gian cabin của VinFast VF 6 được đánh giá ở mức khá, với trọng tâm là mang lại sự tiện nghi tối đa cho người lái và hành khách ở hàng ghế trước.

Hàng ghế thứ hai có diện tích vừa đủ rộng cho hai người lớn và một trẻ em, đảm bảo sự dễ chịu cho hành khách trong những chuyến đi ngắn hoặc dài. Đặc biệt, hàng ghế này được trang bị móc cố định ghế trẻ em, rất tiện lợi cho các gia đình có em bé. Thêm vào đó, khả năng gập hàng ghế này linh hoạt giúp mở rộng không gian chứa đồ khi cần thiết, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong các tình huống khác nhau.

Ảnh: Vnexpress

Ngược lại, BYD Atto 3 có chiều dài và chiều rộng lớn hơn so với VinFast VF 6, do đó, không gian bên trong khoang ca bin được đánh giá là rộng rãi hơn. Điều này mang lại sự thoải mái cho cả hành khách và người lái.

Ảnh: Vnexpress

Mẫu SUV của BYD cũng được trang bị khả năng gập hàng ghế thứ hai theo tỷ lệ 60:40, tương tự như đối thủ, giúp tối ưu hóa không gian chứa đồ cho những chuyến đi xa. Tính năng này cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh khoang hành lý tùy theo nhu cầu sử dụng, mang lại sự linh hoạt cho những chuyến hành trình.

Vận hành

Thông số VinFast VF 6 Plus BYD Atto 3 Premium Kiểu động cơ Điện đơn Điện đơn Công suất 201 mã lực 201 mã lực Mô-men xoắn 310Nm 310Nm Dẫn động Cầu trước Cầu trước Loại pin LFP VINES CKD Blade battery Dung lượng pin 59,6 60,48 Phạm vi di chuyển 460km/sạc đầy 480km/sạc đầy Hệ thống treo trước và sau Độc lập, MacPherson/ Thanh điều hướng đa điểm MacPherson/ Đa liên kết 5 điểm Hệ thống phanh trước và sau Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Trợ lực phanh điện tử Có Không Trợ lực Điện Điện Chế độ lái Eco/Normal/Sport Eco/Normal/Sport

Về vận hành, cả hai mẫu xe đều có thông số kỹ thuật tương đương nhau, từ cấu hình sử dụng một động cơ điện, hệ dẫn động cầu trước, cho đến dung lượng pin và quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy.

Tuy nhiên, dựa trên sự khác biệt về trọng lượng, với VinFast VF 6 nhẹ hơn tới 410 kg so với BYD Atto 3 (VF6 nặng 1.750 kg, Atto 3 nặng 2.160 kg), chúng tôi cho rằng mẫu SUV của thương hiệu Việt Nam sẽ mang lại khả năng vận hành linh hoạt và nhanh nhẹn hơn. Trọng lượng nhẹ hơn cũng có thể giúp VF6 tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn, cải thiện hiệu suất tổng thể, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị hay điều kiện giao thông đông đúc.

Công nghệ an toàn

Chức năng VinFast VF 6 Plus BYD Atto 3 Premium Túi khí 6 6 Phanh tay điện tử Có Có Giữ phanh tự động Có Có Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Có Có Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD Có Có Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA Có Có Hệ thống cân bằng điện tử ESC Có Có Chức năng kiểm soát lực kéo TCS Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA Có Không Chức năng chống lật ROM Có Không Đèn báo phanh khẩn cấp ESS Có Có Giám sát áp suất lốp Có Có Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển Có Có Cảnh báo chống trộm Có Có Tính năng khóa động cơ khi có trộm Có Không Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 Có Có Cảnh báo chệch làn Có Có Hỗ trợ giữ làn Có Có Kiểm soát đi giữa làn Có Không Tự động chuyển làn* Có Không Giám sát hành trình thích ứng Có Có Điều chỉnh tốc độ thông minh Có Không Nhận biết biển báo giao thông Có Không Cảnh báo va chạm phía trước Có Có Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau Có Có Cảnh báo điểm mù Có Có Cảnh báo mở cửa Có Có Phanh tự động khẩn cấp trước Có Có Phanh tự động khẩn cấp sau* Có Không Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp Có Không Hỗ trợ đỗ phía trước Có Có Hỗ trợ đỗ phía sau Có Có Camera 360 Có Có Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng Có Có Hỗ trợ xuống dốc Không Có Hệ thống giám sát lái xe Có Không Hỗ trợ đỗ xe chủ động Có Không Quản lý xe qua app điện thoại Có Có

Nhìn vào danh sách các công nghệ an toàn trang bị trên VinFast VF 6 và BYD Atto 3, có thể thấy rằng cả hai mẫu xe đều khá tương đồng, gần như "một chín một mười." Tuy nhiên, VinFast VF 6 vẫn nổi bật hơn đối thủ nhờ vào việc tích hợp nhiều tính năng an toàn hiện đại hơn. Với những công nghệ tiên tiến này, giúp VF 6 tạo ra lợi thế lớn và hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng, đặc biệt là những khách hàng quan tâm đến yếu tố an toàn và công nghệ hiện đại.

Hệ thống trạm sạc và tính thanh khoản

Hiện nay, BYD chỉ mới chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam, vì vậy thương hiệu này chưa thực sự tạo dựng được lòng tin và nhận diện trong mắt người tiêu dùng trong nước.

Ngoài ra, một thách thức lớn đối với BYD chính là hệ thống trạm sạc, khi việc xây dựng và phát triển mạng lưới này vẫn là bài toán khó cho các nhà quản lý. Trong khi đó, VinFast đã nắm giữ lợi thế vượt trội nhờ hệ thống đại lý, dịch vụ sửa chữa và trạm sạc phủ khắp 64 tỉnh thành, tạo nên mạng lưới hỗ trợ rộng khắp mà khó đối thủ nào sánh kịp.

Yếu tố thanh khoản sau khi sử dụng xe cũng là mối quan tâm lớn của khách hàng. Đối với BYD, việc đảm bảo giá trị xe qua sử dụng vẫn là một thách thức, khiến người tiêu dùng đặt ra câu hỏi về giá trị lâu dài khi chọn mua xe. Trái lại, xe VinFast lại được thị trường xe đã qua sử dụng đón nhận tích cực, giữ được giá trị tốt hơn, không bị mất giá nhanh chóng như các thương hiệu mới.

VinFast còn đưa ra các chương trình hỗ trợ thu mua xe cũ, đổi xe mới, mang lại sự tiện lợi và đảm bảo cho người tiêu dùng. Đây là lợi thế lớn mà BYD chưa thể triển khai hoặc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện trong tương lai, đặc biệt khi cạnh tranh với sự ổn định và đồng bộ của VinFast trên nhiều phương diện.