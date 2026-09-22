VinFast VF 6 giữ vị trí dẫn đầu khi doanh số CUV cỡ B tháng 8 sụt giảm

Thị trường CUV cỡ B tháng 8: Doanh số sụt giảm, VinFast VF 6 vẫn giữ vị trí đầu bảng; Toyota Fortuner thế hệ mới lộ ảnh; Honda dồn lực cho xe hybrid, CR-V thế hệ mới sẽ ra mắt vào năm 2027.

Nhiều mẫu giảm doanh số, VinFast VF 6 vẫn giữ vị trí dẫn đầu

Thị trường CUV cỡ B tại Việt Nam trong tháng 8/2026 ghi nhận doanh số 4.426 xe, giảm gần 37% so với tháng trước, chủ yếu do ảnh hưởng của tháng 7 âm lịch. Dù sức mua toàn phân khúc đi xuống, VinFast VF 6 vẫn dẫn đầu với 1.256 xe bán ra, bỏ xa Toyota Yaris Cross với 920 xe. Kia Seltos đạt 686 xe, Mitsubishi Xforce 664 xe và Hyundai Creta 609 xe.

Tính chung 8 tháng, phân khúc CUV cỡ B tiêu thụ 50.862 xe, tăng 27,7% so với cùng kỳ 2025. VinFast VF 6 tiếp tục đứng đầu với 15.943 xe, chiếm 31,3% thị phần, tiếp đến là Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce.

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Toyota Fortuner đời mới bất ngờ lộ ảnh, xuất hiện bên cạnh đối thủ

Toyota Fortuner 2027 thế hệ mới vừa được bắt gặp chạy thử tại Thái Lan trong lớp ngụy trang kín, cho thấy mẫu SUV khung gầm rời đang tiến gần thời điểm ra mắt. Xe được cho là sẽ thay đổi đáng kể ở phần đầu và đuôi, trong khi phần thân vẫn duy trì nhiều đường nét quen thuộc.

Nội thất cũng có thể được làm mới theo hướng hiện đại hơn, tương đồng Toyota Hilux TRAVO, đồng thời hàng ghế thứ ba được kỳ vọng có cơ cấu gập phẳng để tăng tính tiện dụng.

Ảnh: Thankrit Satsue

Đáng chú ý, Toyota đưa Ford Everest, Isuzu MU-X, Fortuner thế hệ hiện tại và Hilux TRAVO bản gầm thấp vào cùng đoàn thử nghiệm, nhằm đối chiếu khả năng vận hành. Fortuner mới được dự kiến ra mắt trong quý IV/2026.

Honda dồn lực cho xe hybrid, CR-V thế hệ mới dự kiến ra mắt vào năm 2027

Honda đang điều chỉnh chiến lược, giảm đầu tư phát triển xe điện và tập trung mạnh hơn vào công nghệ hybrid. Theo Nikkei, CR-V thế hệ mới dự kiến ra mắt và bắt đầu sản xuất từ tháng 2/2027, đồng thời sẽ được thiết kế lại hoàn toàn và trang bị hệ thống hybrid thế hệ mới, phát triển từ công nghệ hybrid 2 mô-tơ hiện nay.

Honda CR-V là mẫu xe bán chạy của hãng tại nhiều thị trường.

Honda chưa xác nhận liệu CR-V mới có chỉ sử dụng hybrid hay vẫn duy trì phiên bản động cơ xăng. Hãng cũng được cho là đang phát triển SUV hybrid 3 hàng ghế dành cho thị trường Bắc Mỹ, dự kiến ra mắt năm 2029. Song song đó, Honda đặt mục tiêu tăng gấp ba sản lượng xe hybrid toàn cầu lên 2,5 triệu xe/năm vào 2030. Tại Việt Nam, CR-V hybrid đã được lắp ráp từ đầu năm 2026.

(Tổng hợp)