VinFast VF 6 chiến thắng thuyết phục hạng mục "Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình"

Xét riêng vòng bình chọn, VinFast VF 6 là mẫu xe được người dùng lựa chọn nhiều nhất trong hạng mục này với tổng cộng 60.435 lượt vote. Đó cũng là yếu tố chính giúp cho mẫu SUV cỡ B này chiến thắng trong hạng mục. Riêng điểm số của Hội đồng thẩm định chung khảo dành cho mẫu xe này là 2,125.

“Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình” là giải thưởng nhằm tìm ra mẫu xe phù hợp nhất cho nhu cầu sử dụng gia đình trong phân khúc xe phổ thông.

Nói về VF 6, ông Nguyễn Mạnh Thắng, một trong những thành viên của Hội đồng thẩm định chung khảo, chia sẻ: “Tôi là một trong những người đầu tiên được lái thử VF 6 và chiếc xe này khiến tôi cực kỳ ấn tượng. Phải nói rằng đây là chiếc xe lái hay nhất cho gia đình của VinFast. Tiếp theo, VF 6 là một chiếc xe nhỏ gọn và vô cùng thích hợp cho đô thị. Mặc dù có kích thước nhỏ như vậy, VF 6 vẫn có không gian rộng rãi, hội tụ đủ những yếu tố tiện nghi và thực dụng cho cả gia đình gồm cả vợ, chồng cùng con cái”.

Đại diện Ban tổ chức, ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc dự án Better Choice Award chia sẻ: “Better Choice Awards là giải thưởng hình thành từ nguồn cảm hứng Đổi mới sáng tạo do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và công ty VCCorp đồng phối hợp xây dựng và tổ chức. Chúng tôi kỳ vọng rằng đây không chỉ là giải thưởng mang tính chất tôn vinh, đề cao giá trị thiết thực hướng tới người tiêu dùng mà còn giúp lan tỏa, cổ vũ những đổi mới sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực. Thông qua hệ thống giải thưởng Better Choice Awards, người tiêu dùng có thể tìm thấy những gợi ý mua sắm phù hợp với nhu cầu thực tế của mình một cách dễ dàng nhất”.

Khác biệt với phần lớn những đề cử trong giải BCA 2023, VinFast VF 6 là mẫu xe chỉ mới ra mắt thị trường. Tuy vậy, giá trị của mẫu xe này đã được khẳng định rõ ràng khi chiến thắng 1 trong 2 hạng mục tham gia đề cử. Theo đó, VinFast VF 6 cũng ứng cử vào hạng mục “Xe dẫn đầu xu hướng” và cán đích ở vị trí số 2 chung cuộc.

Được xếp vào phân khúc có sức cạnh tranh khắc nghiệt bậc nhất thị trường Việt Nam, VF 6 có lợi thế về không gian bên trong nhờ tối giản nhiều chi tiết hơn so với những đối thủ xe xăng. Với chiều dài cơ sở 2.730 mm hơn một số đối thủ trong phân khúc, VinFast VF 6 sở hữu không gian rộng rãi và chỗ để chân thoải mái ở hàng ghế sau.

Trang bị tiện nghi trên mẫu SUV đô thị của VinFast cũng rất đáng chú ý với một màn hình cảm ứng trung tâm lớn 12,9 inch, màn hình hiển thị kính lái (HUD), phanh đỗ điện tử cho đến cửa sổ trời toàn cảnh. Trợ lý ảo cùng nhiều ứng dụng giải trí, mua sắm, trò chơi tích hợp là “trợ thủ” đắc lực cho mẹ và trẻ nhỏ. Khả năng quản lý xe từ xa bằng điện thoại hay tự chẩn đoán lỗi cũng là điểm mạnh của VF 6 khi phục vụ các gia đình bận rộn.

Không chỉ sở hữu nội thất rộng rãi, gọn gàng, ngoại hình của VinFast VF 6 cũng dễ dàng thu hút sự quan tâm của khách hàng ở mọi lứa tuổi nhờ sở hữu thiết kế thời trang với kính sau vuốt kiểu coupe. Đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sở hữu bộ mâm kích thước tới 19 inch. Dải LED chữ V tạo nên cá tính và cũng là đặc điểm nhận diện của VF 6 với các mẫu xe khác trên đường.

VF 6 được trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại như hệ thống hỗ trợ lái (ADAS) cùng các tính năng hiện đại như với các tính năng ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh chủ động hay hỗ trợ giữ làn đường…

Động cơ điện của VF 6 cùng pin lithium-ion công nghệ hiện đại cho phép xe di chuyển được tới xấp xỉ 400 km sau một lần sạc đầy. Đây là quãng đường lý tưởng cho gia đình sử dụng trong đô thị và hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đi du lịch xa. Hệ thống trạm sạc của VinFast hiện cũng đã phủ sóng toàn quốc.

Với tất cả những yếu tố trên, dễ hiểu khi VinFast VF 6 giành chiến thắng hạng mục “Xe phổ thông tiêu biểu dành cho gia đình" của giải thưởng Car Choice Awards thuộc Better Choice Awards (BCA) 2023.