VinFast VF 3 tiếp tục là 'Xe GenZ của năm' tại Car Choice Awards 2026

Tổng điểm VinFast VF 3 đạt được khiến nhiều người bất ngờ. Đây cũng là đại diện Việt Nam duy nhất trong top 5 “Xe GenZ của năm”.

Tại đêm Gala trao giải Car Choice Awards 2026 diễn ra vào tối 4/10 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội, mẫu xe điện cỡ nhỏ VinFast VF 3 đã chính thức được xướng tên ở hạng mục mang tên "Xe GenZ của năm".

Vẫn giữ tinh thần “Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất”, CCA 2026 hướng tới những giá trị thực tiễn. Hạng mục dành cho GenZ không tìm kiếm những cỗ máy tốc độ hay đắt đỏ, mà đề cao tính cá nhân hóa, sự linh hoạt và khả năng tiếp cận dễ dàng. Kết quả chung cuộc được quyết định bởi 70% điểm số từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM) và 30% từ lượt bình chọn của cộng đồng.

Bảng điểm của hạng mục "Xe GenZ của năm" cho thấy sự khác biệt khá thú vị giữa góc nhìn chuyên môn và sở thích của người dùng trẻ. VinFast VF 3 giành vị trí dẫn đầu với 3,74 điểm tổng. Đáng chú ý, mẫu xe Việt lấy trọn 5,0 điểm bình chọn tối đa từ cộng đồng, giúp bù đắp cho mức điểm 3,2 từ Hội đồng chuyên môn để vươn lên top 1.

Xếp ở vị trí thứ hai là Geely EX2 với 3,26 điểm. Thực tế, mẫu xe này được HĐTĐCM đánh giá cao nhất với 3,8 điểm, nhưng lại hụt hơi ở vòng bình chọn khi chỉ thu về 2,0 điểm.

Các vị trí còn lại trong bảng xếp hạng lần lượt gọi tên Honda Civic ở top 3 với 3,09 điểm chung cuộc, Lynk & Co 02 đạt 2,47 điểm và Jaecoo J5 xếp cuối bảng với 2,44 điểm.

Mẫu xe Điểm Hội đồng (chiếm 70%) Điểm bình chọn (chiếm 30%) Điểm chung cuộc VinFast VF 3 3,2 5,0 3,74 Geely EX2 3,8 2,0 3,26 Honda Civic 2,7 4,0 3,09 Lynk & Co 02 3,1 1,0 2,47 Jaecoo J5 2,2 3,0 2,44

Ông Trần Giáp - Founder Vietnam Road Trip, cùng bà Bùi Mai Linh - Đại diện Xe Hay trao cúp và bằng cho ông Nguyễn Hồng Nhật - Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Nhật - Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast thị trường Việt Nam - chia sẻ: “Đây là sự ghi nhận của cả người tiêu dùng lẫn giới chuyên môn dành cho đẳng cấp thương hiệu, chất lượng dịch vụ cũng như các sản phẩm nổi bật của VinFast trên thị trường trong năm 2026. Chúng tôi tin tưởng rằng các dòng sản phẩm ô tô điện thông minh của VinFast sẽ ngày càng được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng, lựa chọn và trở thành người bạn đồng hành tin cậy của mọi người, mọi nhà”.

VinFast VF 3 không thắng nhờ sự sang trọng hay thông số vượt trội, mà ghi điểm ở sự phù hợp với tâm lý của người trẻ. Thiết kế hình hộp, góc cạnh kết hợp cùng kích thước nhỏ gọn mang lại vẻ ngoài cá tính trên phố đông. Quan trọng hơn, VF 3 đáp ứng tốt sở thích cá nhân hóa của GenZ. Việc người dùng có thể dễ dàng thay đổi màu sơn, dán decal hay phối thêm phụ kiện giúp chiếc xe trở thành một món đồ thể hiện bản sắc cá nhân thay vì chỉ là một phương tiện di chuyển thuần túy.

Về mặt trang bị, không gian nội thất của xe được thiết kế khá cơ bản. Xe sử dụng động cơ điện đặt ở cầu sau, đi kèm cụm pin cho tầm hoạt động khoảng hơn 210 km mỗi lần sạc. Con số này không dành cho những chuyến đi xa dài ngày, nhưng hoàn toàn đủ để đáp ứng lịch trình đi học, đi làm hay cà phê dạo phố hàng ngày trong đô thị.

Yếu tố then chốt giúp VinFast VF 3 chiến thắng áp đảo trong lòng cộng đồng chính là rào cản tài chính thấp. Với mức giá công bố từ 285 triệu đồng (bản Eco) và 296 triệu đồng (bản Plus), mẫu xe điện cỡ nhỏ này đưa việc sở hữu ô tô của nhiều người trẻ về gần với thực tế hơn. Cộng thêm chính sách miễn phí sạc và chi phí bảo dưỡng thấp hơn xe xăng đáng kể, VF 3 giải quyết khá tốt bài toán kinh tế cho những người mới tự chủ tài chính.

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026