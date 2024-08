VinFast VF 3 của Mr. Xuân Hoàn sắp được nâng cấp khủng: Lột xác toàn bộ ngoại hình, riêng một chi tiết giống Range Rover giữ nguyên

Mới đây, Mr. Xuân Hoàn - một tay sales xe Mercedes và độ xe khét tiếng Sài Gòn - đã chia sẻ nhiều thông tin xoay quanh chiếc VinFast VF 3 mới mua của mình.

Theo đó, anh mua phiên bản thuê pin có giá 240 triệu đồng cùng biển số phong thủy đấu giá 40 triệu đồng. Anh cũng khoe rằng đây là chiếc VF 3 đầu tiên được bấm biển số tại TP.HCM. Trước đó, một chiếc VF 3 cũng gây xôn xao cộng đồng mạng khi sở hữu một chiếc biển được đấu giá lên tới 135 triệu đồng.

Chia sẻ về ý nghĩa của biển số, số 0011 là đuôi số điện thoại của anh. Trong tất cả các số anh cũng thích nhất 2 số 0 và 1, rất giống với câu slogan cực nổi tiếng của Mercesdes là "The best or nothing".

Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ về việc cá nhân hóa lại chiếc xe theo sở thích của anh. Đội ngũ của Mr. Xuân Hoàn đã lên gần 50 thiết kế mới, không hề liên quan đến những mẫu xe có trên thị trường.

Toàn bộ mặt trước sẽ được thay đổi, cốp có thể đóng mở được. Riêng cặp gương chiếu hậu chỉnh cơ, anh cho biết mình sẽ giữ nguyên vì đây là signature, điểm đặc biệt của VF 3. Bên cạnh đó, thiết kế này cũng rất giống với cặp kính của mẫu xe nổi tiếng Range Rover Defender.

Về phần nội thất, anh cho biết phần vô lăng không đưa lên xuống được nên phần ghế cần phải nâng cao hơn. Cùng với đó xe sẽ được thiết kế nâng cấp hệ thống bệ tì tay ở giữa, tích hợp dàn âm thanh ở 2 bên cánh cửa.

Anh nhấn mạnh những gì anh làm trên chiếc VF 3 này không mang mục đích thương mại. Từng công đoạn nâng cấp được làm hoàn toàn thủ công. Tất cả đều dựa trên sở thích của anh và sẽ được anh sử dụng đi làm hàng ngày.

Các thiết kế custom được chia sẻ trên kênh Youtube Mr. Xuân Hoàn

Mr. Xuân Hoàn vốn không phải là một cái tên xa lạ trong giới chơi xe. Người đàn ông này thường được biết tới qua các biệt danh như "sát thủ sales", "trùm chốt đơn Mercedes", "tay sales khét tiếng Sài Gòn",…

Ngoài công việc chính là sales "cứng" của hãng Mercedes, Xuân Hoàn cũng đã có 1 garage ô tô riêng, chuyên nâng cấp nội thất, "độ" trang bị cho các dòng xe sang. Khách hàng của anh phải kể đến những cái tên đình đám trong showbiz Việt như Trấn Thành, siêu mẫu Ngọc Trinh, ca sĩ Minh Hằng, Hòa Minzy, Hiền Hồ, diễn viên Quốc Trường, Nam Thư, Midu, Đoàn Di Băng - nữ đại gia sở hữu nhà 200 tỷ, NTK Thái Công, "Ngọc nữ bolero" Lily Chen,...