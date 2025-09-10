VinFast thử nghiệm xe chở khách mới

Mẫu xe có ngụy trang này được cho là EB 6 - mẫu xe bus điện cỡ nhỏ được phát triển phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị. Theo các thông tin đã được công bố, mẫu EB 6 có thể sẽ được xuất xưởng và bàn giao ngay trong tháng 9 này.

VinFast EB 6 bắt đầu chạy thử nghiệm.

VinFast cho biết EB 6 sẽ có cả phiên bản chuyên chở học sinh, dự kiến bàn giao vào tháng 10. Về cơ bản, các phiên bản sử dụng chung một nền tảng nhưng có cách bố trí nội thất khác nhau, phù hợp với từng mục đích sử dụng.

Khi sử dụng làm xe bus đô thị, xe sẽ có cấu hình 11 ghế ngồi, 1 chỗ cho xe lăn và 17 chỗ đứng - tổng cộng 30 người, ngoài ra còn có các trang thiết bị phù hợp như tay nắm hay nút bấm xuống xe.

Thiết kế của xe bus điện VinFast EB 6.

Phiên bản chuyên chở học sinh và phiên bản xe bus liên tỉnh sẽ có chung cấu hình 20 chỗ (cả tài xế) với tùy chọn túi cứu thương, màn hình LED 21 inch, máy lọc không khí, cảm biến chất lượng không khí... Riêng phiên bản chở học sinh còn có camera giám sát khu vực tài xế, hệ thống điểm danh, cảnh báo giúp không bỏ quên học sinh trên xe, ứng dụng cho phụ huynh, học sinh, ứng dụng thanh toán, tích điểm…

Mẫu bus điện cỡ nhỏ này được trang bị pin LFP dung lượng 179,5 kWh, cho phạm vi di chuyển hơn 250 km sau một lần sạc đầy. Xe có khả năng sạc từ 20% lên 80% trong 70 phút với công suất sạc nhanh DC tối đa 120 kW. Các công nghệ an toàn của dòng bus EB gồm: phanh đĩa trước và sau, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC, chống trôi xe trên dốc ASF…

Bên cạnh xe bus EB 6, VinFast cũng đang tiếp tục thử nghiệm mẫu Minio Green . Ban đầu, mẫu xe điện mini này được lên lịch bàn giao vào tháng 8 nhưng sau đó lùi xuống tháng 12 để thực hiện một số nâng cấp về phần cứng.

VinFast Minio Green được bắt gặp chạy thử nghiệm ở Hải Phòng.

Cụ thể, VinFast sẽ trang bị cho Minio Green kiến trúc điện 400V giúp sạc nhanh hơn, cho phép nạp 10% đến 70% pin trong 30 phút. Dung lượng pin cũng được nâng từ 15,2 kWh lên 18,5 kWh, giúp xe đi được tối đa 210 km thay vì con số cũ 170 km. Đáng chú ý, dù được nâng cấp nhưng giá xe vẫn được giữ nguyên ở mức 269 triệu đồng.

Minio Green là mẫu xe điện nhỏ nhất của VinFast, xếp dưới VF 3 với chiều dài chỉ 3.090 mm và trục cơ sở 2.065 mm. Khác với VF 3, Minio Green được thiết kế tối ưu cho mục đích chạy dịch vụ với trang bị cơ bản, nhưng vẫn có 4 chỗ.