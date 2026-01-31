VinFast ‘tham chiến’ một thị trường xe máy khủng trên thế giới bằng nhiều mẫu mới được nghiên cứu, phát triển riêng

VinFast đang lên kế hoạch mở rộng mạnh mẽ sang mảng xe hai bánh điện tại Ấn Độ, với mục tiêu ra mắt các mẫu xe tay ga điện đầu tiên vào nửa cuối năm 2026. Động thái này cho thấy hãng xe Việt Nam không chỉ tập trung vào ô tô điện mà còn muốn tham gia sâu hơn vào phân khúc phương tiện cá nhân phổ biến nhất tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

VinFast dự kiến ra mắt xe tay ga điện tại Ấn Độ vào nửa cuối năm 2026. Ảnh: VinFast

Theo thông tin từ truyền thông Ấn Độ, các mẫu xe tay ga điện của VinFast sẽ được phát triển riêng cho thị trường này, thay vì mang nguyên các sản phẩm đang bán tại Việt Nam hay châu Âu. Cách tiếp cận này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực tế, điều kiện giao thông cũng như mặt bằng giá của người tiêu dùng Ấn Độ – nơi xe hai bánh vẫn là phương tiện di chuyển chủ đạo.

Việc ra mắt dự kiến diễn ra trong nửa cuối năm 2026, trùng với giai đoạn cao điểm mua sắm mùa lễ hội tại Ấn Độ. Đây được xem là thời điểm “vàng” để các hãng xe tung sản phẩm mới, đặc biệt trong bối cảnh xe điện hai bánh đang tăng trưởng nhanh nhờ chính sách hỗ trợ từ chính phủ và sự quan tâm ngày càng lớn của người dùng.

Xe máy điện là phân khúc cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

VinFast được cho là sẽ sản xuất xe tay ga điện ngay tại Ấn Độ, tận dụng nhà máy đặt tại bang Tamil Nadu – nơi hãng đang đầu tư cho hoạt động sản xuất ô tô điện. Cơ sở này có kế hoạch mở rộng để phục vụ cả xe hai bánh, với định hướng nội địa hóa cao nhằm giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và phù hợp với các quy định về sản xuất trong nước.

Khi chính thức gia nhập thị trường, VinFast sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các mẫu xe tay ga điện đang có chỗ đứng vững chắc như Bajaj Chetak hay TVS iQube. Đây đều là những cái tên quen thuộc, sở hữu mạng lưới phân phối rộng và đã tạo dựng được niềm tin với người tiêu dùng bản địa. Tuy vậy, VinFast được kỳ vọng sẽ mang đến một lựa chọn mới nhờ kinh nghiệm trong lĩnh vực xe điện, cùng chiến lược sản phẩm được thiết kế riêng cho từng thị trường.

VinFast hướng tới chiến lược sản xuất và nội địa hóa xe điện ngay tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Ấn Độ hiện là một trong những thị trường xe hai bánh lớn nhất thế giới, đồng thời cũng được xem là “điểm nóng” cho quá trình điện hóa phương tiện cá nhân. Việc VinFast tham gia phân khúc xe tay ga điện tại đây không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn cho thấy tham vọng dài hạn của hãng trong việc xây dựng hiện diện toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi có quy mô lớn.